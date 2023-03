Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti, selin vurduğu o ilçede doğalgaz heyecanı

11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel afetinin ardından bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan gelen talep üzerine selden etkilenen ilçelere doğalgaz verileceği sözünü vermişti. Kastamonu'nun Abana, Bozkurt, İnebolu ve Cide ilçelerine yapılan çalışma ile doğalgaz verilmişti. Son olarak Çatalzeytin ilçesinde de doğalgaz çalışmaları başlatıldı. Alt yapının hazırlanması için ilçeye doğalgaz boruları getirildi. Nisan ayında başlayacak çalışmaların yılsonunda tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi. Doğalgaz altyapı borularının ilçeye gelmesi ise vatandaşları heyecanlandırdı. Vatandaşlar bir an önce doğalgaza kavuşmayı beklediklerini söyledi.

Öte yandan, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide ilçelerine ise geçen yıl doğalgaz verilmişti.

“Doğalgazı halkımız büyük bir heyecanla bekliyor”

İlçede yaşayan Gazeteci Emin Türkay Öztürk, doğalgazın bağlanmasını ilçede yaşayan tüm vatandaşların heyecanla beklediğini belirterek, “11 Ağustos 2021 tarihinde yaşadığımız sel felaketinden sonra doğalgaz gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin ardından Bozkurt ziyareti sırasında Abana ve Bozkurt ilçelerine doğalgaz sözü vermişti. Daha sonra bölgeye gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ilçemize doğalgaz sözü verdi. Ama geçen yıl Çatalzeytin'e doğalgaz verilmedi, diğer ilçelere verildi. Biz de Çatalzeytin halkı olarak doğalgazın gelmesi için ısrarcı olduk ve bu konuyu yetkililere hatırlattık. Gazetemizde sürekli gündemde tuttuk. Kargaz yetkililerinden güzel açıklamalar duyduk. Bu yıl içinde doğalgazın bağlanacağını, çalışmaların da Nisan ayı içerisinde başlanacağını söylediler. Doğalgazı halkımız büyük bir heyecanla bekliyor. Umutluyuz” dedi.

“Bir an önce doğalgaza kavuşmayı bekliyoruz”

Emekli öğretmen Ergun Usta, doğalgaz için heyecanlı olduğunu kaydederek, “Doğalgaz çok iyi bir nimet. Isınma, su için önemli olan bu nimetten bizim de yararlanmamız gerekiyor. 2021 yılındaki sel felaketinden sonra Cumhurbaşkanımız Çatalzeytin'e doğalgaz verileceği sözünü vermişti. Abana, Bozkurt, İnebolu ve Cide ilçelerine doğalgaz geldi. Bizim için ise bu sene verileceği söylendi. Borular geldi, en kısa zamanda da yapılmasını istiyoruz. Çatalzeytin'de yaşlı kesim ısınma sorunundan dolayı Kastamonu il merkezinde yaşıyor. Kömürle ısınıyoruz. Bunun için bir an önce doğalgaza kavuşmayı bekliyoruz” diye konuştu.

“Her yönden kolaylık sağlaması için doğalgazın gelmesini istiyoruz”

İlçede yaşayan Emine Çetinkaya da, “Doğalgazın bize her türlü faydası var. Doğalgazın gelmesi ile en azından sobalardan kurtulmuş olacağız. Her türlü zorluklarını yaşıyoruz. Odun ve kömür maliyetleri çok, yakması zor. Bunun her türlü zorluğunu yaşıyoruz. Biz kadınlar için de temizlik başta olmak üzere her yönden kolaylık sağlaması için doğalgazın gelmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İş yerleri için de fayda sağlar”

İlçede esnaflık yapan Ergenç Kar ise doğalgazın iş yerlerinde de için de kolaylık sağlayacağını ifade ederek, “Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından doğalgaz sözü verilmişti. Süleyman Soylu da söylemişti. Biz de doğalgaz gelsin diye imza toplamıştık. Borular geldi. Faydası olacak. Odun, kömür çok pahalı. İş yerleri için de fayda sağlar. İstanbul'daki yaşlılarımız da geri döner. Kendi evlerine tekrar yerleşirler” ifadelerini kullandı.

Murat Kanber

