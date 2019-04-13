İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözde mağduriyeti güçlendirmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözde mağduriyeti güçlendirmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözde mağduriyeti güçlendirmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri ile dün Genel Merkez’de bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Uzlaşmacı bir politika izleyin. Belediye meclisinde vatandaşın hayrına olacak projelere ‘evet' deyin, fevri hareketlerle engellemeyin. Ankara meclis üyeliklerindeki sayısal çoğunlukla kendisinin (Mansur Yavaş) sözde mağduriyetini güçlendirmeyin. ‘Bana izin vermediler. O yüzden projelerimi hayata geçiremedim' gibi bir algı oluşturmalarına izin vermeyin” diye konuştu. Erdoğan toplantıda şunları söyledi: Ankara ilçelerinde büyük bir üstünlüğümüz var. Belediye meclisinde sayısal çoğunluk AK Parti'nin. Moral bozukluğunuz olmasın. Birbirimize kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sonuçta takdir milletindir. Eksikliği kendinizde arayın. Seçim bitti, artık önünüze bakın ve projelerinize odaklanın. Özellikle ilçelerde vatandaşlara verdiğimiz sözleri yerine getirin.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.