Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sporun birleştirici, kucaklayıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderdi. Heyeti Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, “Sizleri ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye'ye hepiniz hoş geldiniz. Konferansın başarılı geçmesini, ülkelerimiz ve spor camialarımız açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Farklı toplumların spor ortak paydasında bir araya gelmesi, barış atmosferinin güçlenmesinin yanında işbirliğinin de gelişmesine katkılar sunuyor. Çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde sporun birleştirici, kucaklayıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası spor organizasyonları vasıtasıyla insanlığa karşı sorumluluğunu yerine getirdiğini kaydeden Erdoğan, “Ülkemiz genelinde sportif tesisleşme ve sporun tabana yayılması çalışmalarımız günden güne artıyor. Sporcularımızın uluslararası farklı branşlarda elde ettikleri başarıları, spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Konferans çerçevesinde alınacak kararların faydalı olacağına inandığını ifade eden Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki dönemde de insanımıza sporu sevdirecek, ülkemizi bir spor ülkesi haline getirecek adımları da atmayı sürdüreceğiz. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi çatısı altında spor yönetimi konusunda işbirliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu bu vesile ile ifade etmek istiyorum. Konferansa katkı sunan, içeriğini zenginleştiren tüm herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Hülya Keklik



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