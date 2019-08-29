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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in isminin yaşatılacağı müzeyi gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in isminin yaşatılacağı müzeyi gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in isminin yaşatılacağı müzeyi gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, müze ve kütüphaneye çevrilerek gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği binada incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in isminin yaşatılacağı müzeyi gezdi - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Eyüpsultan'da gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Şenler'in isminin bir müze ve kütüphanede yaşatılacağını söyledi. Cenaze namazının ardından camiden ayrılan Erdoğan, Eyüpsultan'da İlim Yayma Cemiyeti tarafından kullanılan ve yakın zamanda Şule Yüksel Şenler adına müze ve kütüphaneye dönüştürülmesi planlanan binayı gezdi. Erdoğan, incelemelerinin ardından binadan ayrıldı.  

Caner Sönmez - Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun

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