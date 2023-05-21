Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e çıkan Rizespor'u kutladı



Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşıladığı Altınordu ile 0-0 berabere kalmasının ardından Süper Lig'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'da sosyal medya hesabından baba ocağı Rize'nin takımı olan Rizespor'un Süper Lig'e çıkışını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u, taraftarını ve tüm Rizespor camiasını tebrik ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Ali Maşalacı



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