Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız."

"CHP'nin bu noktada herhangi bir samimiyeti yoktur. Bunun Adalet Bakanlığının kapısına giderek yaptığı tamamen şovdur. Hayatı şov. Önce sen şu dağa kaçırılmış yüzlerce kızın hesabını ver, onların arkasında duranlarla beraber dirsek temasında olma."

“Terör örgütleri özellikle Suriye'nin kuzeyinde rahat durmuyor. Soçi olsun, Astana olsun; verilmiş kararımız var. Sınırımızdan 30 kilometre güneyde rahatsız edildiğimizde bu bizim güvenlik koridorumuzdur. Bu koridorda her türlü adımı atarız.”

“Ben kiminle ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam. Ben Mısır Cumhurbaşkanı'yla Katar'da bir görüşme yaptım, kimseden izin almadım. Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici husus da ulusal çıkarlarımız olacaktır.”

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