Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suriye'nin barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Soçi'ye geldi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanlığı Resmî Konutu'nda bir araya geldi. Erdoğan görüşme sırasında yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Covid birçok dostları birbirinden ayırdı. Dünyada şuanda Covid'den ölenlerin sayısına baktığımız zaman 4 milyon 780 bin. Tüm tedbirleri almamıza rağmen mücadelemiz çok zor şartlarda devam ediyor” dedi.

Putin'e teşekkürlerini ileten Erdoğan, “Yangın ve felaketlerde bize vermiş olduğunuz destek sebebiyle şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bu arada gönderdiğiniz uçaklarda 2 tane pilotla bizim 2 arkadaşımız maalesef şehit oldular. Telefonla bu konuyu görüştük ama tekrar baş sağlığı diliyorum. Dostlar zor günlerde belli oluyor. Hepsinden öte, gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik gerek ticari alanlarda Türkiye-Rusya ilişkileri çok farklı bir şekilde kendini gösteriyor. Ticaret hacminde kısmi iniş çıkışlar olsa da şuanda gayet iyi bir durumda. Daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Akkuyu zamanlamasına uygun olarak inşaat devam ediyor”

Rusya'nın turizm konusunda verdiği destek sebebiyle de teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Rus dostlarımızın Türkiye edişlerinden dolayı da minnettarız. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Akkuyu'yu ziyaret ettim. Zamanlamasına uygun olarak inşaat devam ediyor. Aldığım bilgilere göre de belirlenen zamanda bitecek. Önümüzdeki yıl birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz. Yoğun bir çalışma var. Şuanda burada 13 bin insan çalışıyor. Bunların 10 bini Türk, 3 bini Rus. Hemen hemen tamamına yakını Rusya'da eğitim aldı. Bu da aramızdaki ilişkilerin pekişmesine neden oldu. Bir diğer konu da özellikle bizim savunma sanayinde birlikte attığımız adamlar. Bunu da ayrıca konuşmamızda fayda var. BM Genel Kurulu'nda malum zevat bize bazı konuları özellikle sordular. Biz de onlara gereken cevabı verdik. Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil”

“Suriye'nin barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı”

Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok daha güçlenerek devam edilmesinin faydalı olacağını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye ile ilişkili birlikte atığımız adımlar da büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı” dedi.

Putin: “Türkiye ile ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentindeki resmi yazlık konutunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etti. Putin görüşmede yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pandemi nedeniyle 1 buçuk yıldır yüz yüze görüşemediklerini belirterek, “Ancak sürekli temas halindeyiz. İkili ilişkilerimizin yoğun ve olumlu bir şekilde gelişmesinden gayet memnunuz. İlgili kurum ve kuruluşlarımız da sürekli temas halindeler” dedi. Geçen yıl ikili ticaret hacminde yüzde 20 oranında önemli bir düşüş kaydedildiğini hatırlatan Putin, “Bu senenin ilk 8 ayı içerisinde ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı. Pandemi sırasında kaybettiklerimizi telafi etmekle kalmayıp önemli bir artış da sağladık” diye konuştu.

“Rusya'nın Türkiye'ye yatırımları yaklaşık 6.5 milyar dolar”

Yapılan görüşmelerin her zaman sorunsuz geçmediğine dikkat çeken Putin, ancak ilgili kurum ve kuruluşların olumlu sonuç elde etmeyi başarabildiğini söyledi. Putin, karşılıklı yatırımlar da artmaya devam ettiğini ifade ederek, “Türk tarafının Rus ekonomisine yapmış olduğu yatırım yaklaşık 1 buçuk milyar dolar. Rusya'nın Türk ekonomisine yapmış olduğu yatırımlar ise 6.5 milyar dolar civarında” dedi. Büyük projelerin hepsinin planlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Putin, “TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı sorunsuz olarak çalışıyor. Hem Türk halkının hem de Rusya'nın çıkarlarına uygun bir şekilde bu büyük ve önemli projeye vermiş olduğunuz değerli katkılarınızdan dolayı sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Son günlerde Avrupa doğal gaz piyasasında istikrarsızlıklar yaşanmaktayken Türkiye kendini güvende hissedebiliyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı da programa uygun olarak devam ediyor” şeklinde konuştu.

Suriye ve Libya dahil uluslararası arenada da başarılı bir şekilde iş birliğinin sürdüğünü belirten Putin, “Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sınırda Rus Türk ateşkesi kontrol merkezi başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu işbirliğimiz hem barışın sağlanmasında hem de kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik temel bir unsur” dedi.

“Bu yıl 2 buçuk milyon Rus turist Türkiye'ye gitti”

Pandeminin dünya çapında turizm sektörüne ciddi zarar verdiğine dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Putin, “2019 yılında 6.8 milyon Rus turist ülkeyi ziyaret etmişti. 2021 yılındaysa sadece 1 buçuk milyon. Bugünlerde durum yavaş yavaş normale dönüyor. Bu yılın 9 ayı içerisinde 2 buçuk milyon Rus turist Türkiye'ye gitti. Bu tabi korona virüsle mücadele alanındaki işbirliğimize de bağlı. Bu yöndeki çalışmalar olumlu bir şekilde, iyi tempoyla gelişiyor. Bu çalışmalar genel olarak ekonomimizin hem de turizm sektörümüzün yeniden iyileşmesine yardımcı olacaktır” diye konuştu.