Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin önemini bir kez daha teyit ettik'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Savunmada dışa bağımlılık nasıl ciddi sıkıntılar oluşturursa, teknolojide dışa bağımlılık da benzer sıkıntılar oluşturur. Ekonomik büyümesini istikrarlı olarak sürdüren sayılı ülkeler arasındayız. Geçtiğimiz yıl kaydettiğimiz yüzde 11 büyümeyle G-20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Her ay ihracatta rekor kırıyoruz. Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 arttı. Turizmde 2022 hedeflerimizin de üstüne çıkacağımız görülüyor. Dün Soçi'deydim. Döndüğümüzde akşam televizyona baktığımda Rusya'dan gelen geminin Trabzon limanına yanaştığını gördüm. İftihar ettim. Trabzon limanına artık turistler geliyor. Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin önemini bir kez daha teyit ettik.

Türkiye ekonomi modelini taviz vermeden uyguluyoruz. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da çıkaracağız. İnsansız hava aracı denilince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor.