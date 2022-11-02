Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tahıl sevkiyatı devam edecek'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ”Tüm bu gerçeklere rağmen uyuşturucu ile ülke tarihinin en etkin mücadelesini yürüten bir hükümeti ve ona bağlı kolluk güçlerini töhmet altında bırakacak açıklamalarda bulunmak uyuşturucu baronlarına hizmet etmektir. Akıl, izan sahibi olan tüm muhalefet gruplarına sesleniyorum bizim uyuşturucu gelirleri ile cari açığı kapatmak gibi bir derdimiz yok. Ama birilerinin kendi siyaset açığını uyuşturucu ile kapatmak istediği de kesindir. Üstelik bu kişinin ekonomik krize çare olarak uyuşturucu ve organ kaçakçılarından vergi almayı teklif eden bir zihniyete sahip olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim” dedi.

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede çok önemli operasyonlara imza attığının altını çizen Erdoğan, ”Şimdi, sizlerle paylaşacağım bilginin bu zatın kapı arkalarında gizli saklı ittifak içinde olduğu kesimlerden kaynaklanan asıl sıkıntısını ortaya koyacağına inanıyorum. 15 Temmuz'dan bu yana PKK terör örgütünün en önemli gelir kaynağı olan uyuşturucu ticaretindeki elini kolunu kıran çok önemli operasyonları biz gerçekleştirdik. Sadece bu amaçla düzenlenen operasyonlarda 53 terörist etkisiz hale getirilirken, 362 milyon kök kenevir, 275 ton esrar ele geçirilerek örgüte 287 milyar liralık darbe vuruldu. Sanıyorum bu zatın sergilediği akıl, vicdan ve ahlak dışı uyuşturucu hezeyanının sebebi şimdi daha iyi anlaşılmıştır. Gözünü ve gönlünü milletine çevirmek yerine tüm söylemini terör ve suç örgütlerinin mensuplarının yönlendirmesine göre oluşturan bu zatın durumu artık bizim şaşırma duygumuzun da ötesine geçmiştir. Görüldüğü gibi karşımızda neresinden tutsanız elimizde kalan bir zihniyet ile onun ülkesine ve milletine karşı sorumluluk duygusunu kaybetmiş aktörleri var” açıklamasında bulundu.

CHP'yi eleştiren Erdoğan, “AK Parti grubu olarak biz beceriksizliklerini, hırsızlıklarını, riyakarlıklarını, hezeyanlarını provokasyonlarla örtmeye çalışanların oyununa gelmeyecek basirete elbette sahibiz. Kendi istedikleri gibi davranmayan, konuşmayan, kendilerine tabi olmayan hiç kimseye tahammül edemeyenlerin, kahraman ordumuza iftira atan alçaklarla ilgili bize hak, hukuk ve özgürlük dersi vermeye kalkması ise ayrı bir garabettir. Bu ikiyüzlü tavır aynı zamanda karşımızdakilerin özgürlük anlayışındaki çarpıklıkları da göstermektedir. CHP ve şürekasının özgürlükten anladığı iftira atma özgürlüğüdür. Yalan söyleme özgürlüğüdür, terör örgütü propagandası yapma özgürlüğüdür. İcazet almak için kapısını aşındırdıkları yerler dahil dünyanın hiç bir medeni ülkesinde böyle bir özgürlük tanımı yoktur” dedi.

Partililerden 2023 seçimleri için titizlikle sahada çalışma yürütmelerini isteyen Erdoğan, “Milletimizin önce 2023 seçimlerinde, ardından da 2024 mahalli idareler seçiminde bu müzmin ve müptezel faşist zihniyeti tarihin çöp sepetine atacağına iman ediyorum. Bunların milletimize hesap verme günü gelene kadar biz eser ve hizmet mücadelemizi hukuk ve demokrasi zemininde kararlılıkla sürdüreceğiz. Unutmayın Türkiye merhum Menderes'ten itibaren başrolünü CHP'nin oynadığı bu kirli senaryoları pek çok kez görmüş, tecrübe etmiştir. Ülkemize telafisi mümkün olmayan ağır bedeller ödeten tüm darbelerin, kargaşa ve kaos ortamının hazırlayıcısı CHP'den başkası değildir. Üniversite gençlerinin kıyma makinelerinde öğütüldüğü yalanından, rahmetli Menderes'e atılan alçakça iftiralara, sokakların karıştırılmasından darbe çağrılarına kadar sivil siyasete yönelik anti demokratik girişimlerin tamamının gerisinde CHP zihniyeti vardır. Uyuşturucu hezeyanı da aynı zihniyetin ürünü olarak tarihin utanç sayfalarındaki yerini almıştır. Türkiye'nin kader seçimleri olacak 2023 seçimleri öncesinde CHP'ye bu doğrultuda yeni görevler ve talimatlar verildiği anlaşılıyor. Sandığın rengi belli oldukça, siyasi iklimi zehirlemeye yönelik sinsi ve yıkıcı çabaların artması muhtemeldir. Teşkilatlarımızdan önümüzdeki dönemde çalışmalarını bu hassasiyetle yürütmelerini beklediğimi burada altını çizerek ifade etmek istiyorum” dedi.

"Ülkemizde ve bölgemizde meydana gelen her gelişme giderek bir sirk çadırını andıran 6'lı masadan bir şey çıkmayacağını ortaya koyuyor"

Erdoğan, 6'lı masayı da eleştirerek, ”Ülkemizde ve bölgemizde meydana gelen her gelişme giderek bir sirk çadırını andıran 6'lı masadan bir şey çıkmayacağını ortaya koyuyor. Her seçimde olduğu gibi 2023 seçimlerinde de şöyle derli toplu, sikletimize uygun bir muhalefetle yarışmayı isterdik. Ama maalesef bahtımıza çıka çıka kavgadan, kumpastan, birbirlerine laf yetiştirmekten, şehit yakınlarımız dahil millete hakaret etmekten başka hiçbir vasfı olmayan ekip çıktı. Bırakın ülkenin dertlerine derman olmayı kendi en basit meselelerini dahi çözemeyen bu toplama yapının akıbeti karanlıktır, başarısızlıktır. Allah'ın izniyle büyük bir hüsrandır” diye konuştu.

Küresel krizin sebep olduğu hayat pahalılığı ile mücadelenin süreceğine dikkat çeken Erdoğan, ”Önümüzdeki 7 aylık süreç inşallah bu hakikati çok daha belirgin hale getirecek, bunların foyalarının tamamen dökülmesini sağlayacaktır. Daha düne kadar sırtlarını sıvazlayanların da bunlardan köy de kasaba da olmayacağı gerçeğini kabullenmeye başladıkları anlaşılıyor. Artık etrafında oturanların ve çevresinde oluşanların sayısının da iyice karıştığı bu masada ne yapılırsa yapılsın biz son 20 yıldır olduğu gibi işimize bakacağız kendi gündemimize odaklanacağız. Küresel ekonomik krizin sebep olduğu hayat pahalılığı ile mücadele ana önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Avrupa'sından Amerika'sına kadar tüm dünya son 60-70 yılın en yüksek enflasyon rakamları ile boğuşurken hamdolsun ülkemizde ekonominin çarkları dönüyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek olarak özetlediğimiz ekonomi modelimiz meyvelerini veriyor. Anladın mı bay Kemal? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme. Nasıl büyüdüğümüzü öğrendin mi? Öğrenemezsin sende o kapasite yok zaten” dedi.

"Avrupa dahil pek çok ülke kendilerini enerji kıtlığına hazırlarken, biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz”

İhracatın her ay rekor kırarken iş gücündeki rekor artışa rağmen, istihdamda 31 milyonla tarihin en iyi seviyesine ulaşıldığını kaydeden Erdoğan, “Turizmde salgın döneminde yaşadığımız kayıpları telafi etmenin ötesine geçme başarısı gösterdik. Avrupa dahil pek çok ülke yaklaşan kış şartları ile beraber kendilerini enerji kıtlığına hazırlarken, biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz” diye konuştu.

Dün Putin ile görüştüğünü söyleyen Erdoğan, bugün de Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi. Erdoğan, “Türkiye artık doğal gazda bir hup, enerjide bir hup, dolayısıyla Avrupa'ya bizim üzerimizden enerji ihracı da olacak. Tahıl koridoru zaten çalışıyor, bu konuda da süreci daha da iyi bir konuma gübre ile birlikte hamdolsun getirdik. Daha birkaç ay öncesine kadar Rusya-Ukrayna krizinde ülkemizin takip ettiği dengeli politikayı eleştirenler şimdi dünyanın her yerinde bizi örnek alıyor. Aynı şekilde faizleri düşürerek üretimi ve istihdamı destekleme politikamızın da ne kadar isabetli olduğu gün geçtikçe daha iyi görülüyor. Birleşmiş Milletler'den uluslararası kuruluşlara ve ekonomistlere varıncaya kadar birçok kurum, şahıs ve kuruluş bizim enflasyon ile faiz arasında kurduğumuz sebep-sonuç ilişkisine hak veriyor” açıklamasını yaptı.

Yıl başından sonra dünyada Türkiye gibi faiz indirme politikası izleneceğini kaydeden Erdoğan, ”Geçtiğimiz 20 yılda büyük bir titizlikle uyguladığımız eser ve hizmet siyasetimize ülkemizin güvenliğini güçlendirme vatandaşımızın refahını yükseltme sözümüze bu zor dönemde de sahip çıkıyoruz. Küresel gelişmeleri ülkemiz lehine çevirme gayretlerimizi kesintisiz sürdürürken vatandaşlarımızı çaresiz bırakmıyoruz. Gıda güvenliğinin küresel gündemin en üst sıralarına çıktığı günümüzde üreticilerimizi her alanda desteklemeyi görev addediyoruz” dedi.

"Çiftçilerimize 2022 yılı dönemine ait mazot ve gübre desteklerini 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız"

Tarım sektörünü daha da rahatlatacak bazı müjdeler vereceğini belirten Erdoğan, ”Çiftçilerimize yaptığımız mazot ve gübre destekleme sistemimizi değiştirdik. Ödemelerimizi öne çekiyoruz. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak hububat üreten çiftçilerimize 2022 yılı dönemine ait mazot ve gübre desteklerini 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız. Mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle çiftçilerimiz ekim döneminde girdi maliyetlerinin altında zorlanmadan üretim yapabilecektir. Ayrıca mazot desteğini ürün bazında yüzde 130 ile yüzde 395, gübre desteğini yüzde 130 ile yüzde 163, sertifikalı tohum kullanım desteğini yüzde 50 ile yüzde 150 arasında değişen oranlarda artırdık. Tabii burada değerli milletvekili arkadaşlarıma çok görev düşüyor. Bunları her zeminde anlatacağız, anlatacaksınız, işleyeceğiz, işleyeceksiniz. Buzağı başına verilen temel desteğimizi 370 liradan 500 liraya yükselttik” açıklamasını yaptı.

Tarımsal destekleme bütçesinin 2002 yılındaki 1,8 milyar lira seviyesinden 30 kat artışla 2022 yılında 34 milyar liraya çıkarıldığını kaydeden Erdoğan, ”Geleneksel bitkisel üretimini desteklemek amacıyla verilen sıfır faizli yatırım ve işletme kredisinin üst limitini yüzde 100 artışla 200 bin liraya yükselttik. Bu kredinin yarısı mazot ve gübre alımında kullanılabilecek, üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmaya yönelik dijital dönüşüm hamlelerimize de bu arada devam ediyoruz. Ekim başından itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne elektronik devlet kapısından da erişim imkanı sağladık. Üreticilerimiz desteklemeler için tüm başvurularını artık herhangi bir yere gitmeden elektronik devlet üzerinden zahmetsizce yapabiliyor. Ekim başından bugüne toplam 400 binin üzerinde çiftçimiz Çiftçi Kayıt Sistemi belgesini elektronik devlet üzerinden oluşturdu. Geçmişte olduğu gibi çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya ve sen üret yeter diyerek çiftçilerimizi ve üretimi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

"Bin 335'e ulaşan bu marketlerimizin sayısını en kısa sürede 2 binin üzerine çıkartacağız"

Kooperatif marketlerin aynı zamanda üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturduğunu söyleyen Erdoğan, ”Şimdilik bin 335'e ulaşan bu marketlerimizin sayısını en kısa sürede 2 binin üzerine çıkartacağız. Ayrıca ilk etapta 6 şehrimize 250 noktada uygulamaya başlayacağımız. Koop-Bakkal projesi ile de vatandaşlarımıza temel tüketim maddelerini bakkal formatındaki satış yerlerinde ulaştırmayı planlıyoruz. Büyüklükleri 75 ile 150 metrekare arasında olacak sayılarını da bine çıkartacağımız bakkallarımız bu alanda faaliyet yürüten vatandaşlarımız tarafından işletilecek. Koop-Bakkal bunların şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi"

Dünyanın gündeminde olan tahıl sevkiyatı krizinin de çözüldüğü bilgisini paylaşan Erdoğan, ”Sözlerime son vermeden önce yeni bir müjde de şu; Sayın Putin ile dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi. Bay Kemal, görüyorsun bölgesel çalışmıyoruz, küresel çalışıyoruz ve aynen bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Putin ile de mutabık kaldığımız gibi öncelikle Afrika'nın fakir fukara ülkelerine bu koridoru işletecek, Somali, Cibuti ve Sudan'ı ilk etapta ele almayı, o da bize tavsiye etti, bunu da yapacağız” diye konuştu.

Hülya Keklik



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