Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKILMASI

"Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız.

Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz.

KURBAN BAYRAMI MESAJI

Dili, rengi, kültürü farklı milyarlarca insanın yüreğini birleştiren Kurban Bayramı, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın timsalidir.

Bayram, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı kardeşlerimizle paylaşmaktır.

MEMUR MAAŞLARINA ZAM

Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.