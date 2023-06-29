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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'deki bayramlaşmaya video konferans ile katıldı. İsveç'teki provokatif Kur'an eylemine de değinen Erdoğan, en güçlü şekilde tepki gösterileceğini, tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKILMASI

"Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız.

Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz.

KURBAN BAYRAMI MESAJI

Dili, rengi, kültürü farklı milyarlarca insanın yüreğini birleştiren Kurban Bayramı, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın timsalidir.

Bayram, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı kardeşlerimizle paylaşmaktır.

MEMUR MAAŞLARINA ZAM

Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız.

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