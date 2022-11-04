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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de vatandaşlara simit dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de vatandaşlara simit dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de vatandaşlara simit dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camii’nde kıldı. Namaz sonrası Erdoğan vatandaşlara simit dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de vatandaşlara simit dağıttı - Tıkla İzle

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programının ardından cuma namazı için Taksim Camii'ne geçti. Vatandaşlar cuma namazı sonrası camiden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, oradakilere simit dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak üzere AKM'ye geçti.

Caner Sönmez - Murat Horoz - Senat Destanoğlu
 

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