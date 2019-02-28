Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Isparta elması tanzimi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginde açıkladığı ve TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in girişimleriyle hızlandırılan elma tanziminde ilk tırlar Ankara ve İstanbul'daki noktalara gönderildi. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından satın alınmak suretiyle hem üretici, hem de tüketicinin yüzünü güldürülmesi amaçlanan elma tanzim çalışmalarında fırsatçılara fırsat tanınmaması hedefleniyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elmanın maliyeti kurtaracak şekilde tanzim edilmesi dolayısıyla üretici adına teşekkür ederken, tanzimin yeterli gelmemesi halinde yapılabilecek çalışmalar konusunda bir dizi önerilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı programda ilk elma tanzimleri için yüklenen tırların yola çıktığının açıklanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde Selçuk, yaşanan gelişmenin sevindirici olduğunu söyleyerek, "Biz daha evvel zaten milletvekillerimizle bu konuları paylaşıyorduk. Milletvekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç, o dönemin Plan Bütçe Komisyon Başkanıydı. Cumhurbaşkanımıza bu konuyu ilettiğini söylemişti. Cumhurbaşkanımıza da bu konuya duyduğu hassasiyetinden dolayı tüm çiftçilerimiz adına ayrıca şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Metropol illere elmalarımızın nakli başladı"

Isparta'daki depolarda bulunan 400 bin tonluk elmaların metropol illere nakledilmeye başlandığını ifade eden Selçuk, "Isparta'da dün itibariyle Cumhurbaşkanımız açıkladı. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile Isparta ve genelinde elmalarımız Ankara ve İstanbul metropol illerimize nakledilmeye başlandı. Stantlarda satılmaya başlandı. Bunun, muhakkak marketlerin etiket düşürmesine de yansıyacağı kanaatindeyim. Ayrıca, benim Isparta Ziraat Odası Başkanı ve Isparta Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı olarak dileğim ve temennim; devletimizden, hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan teşvik istiyoruz" diye konuştu.

"Elmalarımız yurt dışına giderse daha fazla değer kazanır"

Elmaların satılmaya başlandığını ancak yeterli gelmemesi durumunda farklı yöntemlerin de denenmesi gerektiğine değinen Başkan Selçuk, "Bu elmalarımızın tanzimin yanında yurt dışına gitmesi lazım. Nüfusu milyarı aşan büyük ülkeler var. Oralara giderse, elmamız hem değer kazanır, hem de iki ay sonra çöpe gitmemiş olur. Kamu kurumlarında, okullarda, hastanelerde, yemekhanelerde, yurtlarda ve askeriyede tüketilebilir. Bu benim naçizane önerimdir. Biz sürekli çiftçilerimizle, depocularımızla, ilçe başkanlarımızla irtibat halindeyiz. Dünden itibaren elmalarımız satışa başladı ama izleyip göreceğiz. İnşallah, satışlarımız yoğun gider ki stoktaki elmalarımız tüketilsin. Muhakkak başka illerimizle de görüşüyoruz, oralarda da bizim kadar olmasa da depolarda bir kısım doluluk var" şeklinde konuştu.

"Günde bir elma, obez olma"

Elmanın ekonomik yönünün yanı sıra sağlık açısından da faydalı bir meyve olduğuna dikkat çeken Başkan Selçuk, "Çiftçilerimizin alın terine yazık olmasın, emeği boşa gitmesin. Bunu her programda dile getirmeye çalışıyorum, doktorlarımız da öneriyor; ‘Günde bir elma, obez olma' yani bunu artık Türkiye'de bir slogan haline getirmek istiyorum. ‘Günde bir elma obez olma' diyorum" dedi.

"Elmanın en asgari maliyeti 1.25 ila 1.50 lira arasında"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingde yaptığı açıklamada, kilo başına kabaca 1 liradan pay biçildiğini ancak üretici için maliyetin daha fazla olduğunu vurgulayan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız meydanda açıkladığında 1 lira dendi. O kalabalıkta yanlış aksedilmiş olabilir, şu anda küçük bahçelerde bizim maliyetimiz, kasa, işçilik, ilaç, gübre, mazot ve depo gibi maliyetlerle beraber zaten 1.5 lira kadardır. Büyük bahçelerde de bu fiyat 1.25 lira bandına kadar düşebilir, bunu da şu an için konuşuyorum. Biz daha önce bu rakamların en asgari maliyeti çıkarması adına bu şekilde olmasını talep etmiştik ve maliyetin bir miktar üzerine çıksın diye düşünmüştük. Şöyle düşünmek lazım; az kar edilir ama çöpe gideceğine insan yer, ekonomimize katkı olur, çöpe gitmez, insanlarımızın emekleri de boşa gitmez" ifadelerini kullandı.

Başkan Selçuk son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Isparta milletvekillerine tüm çiftçiler adına teşekkür etti.

Feti Kılıç