Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, ihalesi yapıldı

Mimarisini Selçuklu ve Osmanlı'dan alan ve Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği ‘İstanbul Şehzadebaşı Camisi'nin ölçüleriyle Giresun'un Bulancak ilçesinde yığma taş usulü ile inşa edilen ‘Sarayburnu Camisi'nin etrafının külliye haline getirilmesi ve doğu tarafına Millet Bahçesi yapılması için harekete geçildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, “Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2017 yılında açılışını gerçekleştirmiş olduğu Sarayburnu Camisi'nden övgüyle söz ederek etrafındaki binaların kamulaştırılarak cami çevresinin külliyeye ve Millet Bahçesi'ne çevrilmesi talimatını vermişti. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Sarayburnu Camisi'nin doğu 36 konutun bulunduğu taşınmazlar 10 milyon liraya kamulaştırıldı. Kamulaştırmayla birlikte yaklaşık 30 dönümlük alan üzerine Millet Bahçesi yapılacak ve caminin çevresi de bir külliyeye dönüştürülecektir. Bu projenin de yaklaşık 20 milyon liraya ihalesi gerçekleştirildi. Kamulaştırılan konut sahiplerinin bir ay gibi bir süre içerisinde tahliyelerinin yapılması için tebligatlarımızı yapmıştık. Bayramdan hemen sonra yıkım ve yapım çalışmaları da başlayacaktır. Burada yer altı otoparkı, kütüphaneler, spor alanları, parklar, bahçelerle cami ile bütünleşen bir kompleks haline getirilecektir“ dedi.

Caminin Cumhuriyet tarihinin hatta Osmanlı'nın son 200 yılında yapılan tek kesme taş eser olduğunu da anlatan Belediye Başkanı Yakar, “Mimarisini Selçuklu ve Osmanlı'dan alan ve Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği İstanbul Şehzadebaşı Camisi'nin ölçüleriyle yığma taş usulü ile inşa edilen ‘Sarayburnu Camii' görenleri kendisine hayran bırakıyor. 1987'de temeli atılarak yapımına başlanan camii 28 yılda tamamlanmış ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cami, 5 bin kişinin aynı anda ibadet etmesine olanak sağlıyor” diye konuştu.

Ahmet Bilge