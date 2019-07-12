Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı ile kamulaşma başladı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, “Seçim öncesi verdiğimiz en önemli sözlerden biri olan Sarayburnu Camisi çevresi kamulaştırma işlemlerine başladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteği ile yaklaşık 7 milyon lira bedelle, kamulaştırma ve dönüştürme işlemlerini tamamlayacağız. Verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyoruz. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Yapılacak kamulaştırma ile alanda bir millet bahçesi ve külliye hizmete girecek.