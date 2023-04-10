Cumhurbaşkanı Erdoğan 'TCG Anadolu' gemisinde incelemelerde bulundu

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, bugün Türk Silahlı kuvvetleri envanterine girdi. Yapımına Tuzla Sedef Tersanesi'nde başlanılan TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi tam 6 yıl sonra tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisinde incelemelerde bulundu.
Emre Sertdemir
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