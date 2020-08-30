Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde gerçekleştirilen törende korona virüs tedbirleri öne çıktı. Daha önceki törenlerde tebrikleri tokalaşarak kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene tebrikleri maskeli ve göğüs selamı ile kabul etti.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon temsilcileri, askeri personel ile bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Derya Yetim

