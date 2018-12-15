Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütlerinin açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de 1 milyar 349 milyon değerindeki yatırımların toplu açılışını yaptı. Denizli Delikliçınar Şehitler Meydanında düzenlenen açılışta vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. "Allah nefes verdiği sürece, aynı şekilde bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Denizli'ye elimiz boş gelemezdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira olan eserleri hizmete açıyoruz. Tam 135 eseri hizmete sunduk. Çardak Belediyesi 5 kalem, Sarayköy 3 kalem, Honaz 11, Pamukkale 31, Çivril 15, Acıpayam 5, Çameli 2, Tavas 4, Serinhisar 1 kalem, Merkezefendi 8, Güney 7, Kale 4, Baklan 13 kalem yatırımı nihayete erdirdi. Tüm bu yatırımları resmen hizmete açıyoruz. Bu yatırımların hayata geçirilmesinde emeği olan herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"CHP bu işten anlamaz"

Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu ifade eden Erdoğan, "CHP bu işten anlamaz. Ben İstanbul'u CHP'den aldım. İstanbul neydi biliyor musunuz? Susuzdu, çöp dağları vardı. Hava kirliliği tavan yapmıştı. Susuzluğun olduğu İstanbul'a 180 kilometreden dağları delerek su getirdik. 2040 yılına kadar su sıkıntısı çözdük. İzmir'de bile su sıkıntısı vardı, biz çözdük. Baraj yapmak belediyelerin görevidir, yapamadılar biz yaptık. Şimdi inşallah İzmir'i de alacağız, ona hazırlanıyoruz. Hep birlikte gayret göstereceğiz. İstanbul'da çöp dağları yükselmişti. Ümraniye Belediyesinde çöp patladı, 39 vatandaşımız öldü. CHP'li belediyeydi. Herkes bunu unuttu. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bay Kemal bundan haberin var mı? Önce bunun hesabını ver. Hava kirliliği almış başını gidiyor, gazeteler maske dağıtıyordu. CHP demek çöp demektir. CHP demek susuzluk, hava kirliliği, yolsuzluk, yasaklar demektir. Biz bunları kaldırdık. Şimdi daha iyi olacak inşallah. Kurulduğumuz günden beri merkezi yönetimde, mahalli idarelerde Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 10 katı hizmetler kazandırdık" şeklinde konuştu.

"Bunların işi gücü okey istekasını koyacak, tuğlaları dizecek"

İstanbul'da 5 ayrı Millet Bahçesinin açılışının yapıldığını ifade eden Erdoğan, "Millet Kıraathaneleri dedik. Muhteşem Millet Kıraathaneleri açıyoruz. İçinde simit, çay, kek hepsi ücretsiz olarak ikram ediliyor. CHP çıktı, ‘AK Parti kumarhane açıyor” dedi. Dervişin zikri neyse fikri de odur. Derviş değil bunlar farklı. Bunların işi gücü okey istekasını koyacak, tuğlaları dizecek. Kıraathane ne? Okuma yeri. Manasını bilmiyor. Buraya gençlerimiz gelecek, derslerini çalışacak. Çayını, kekini, simidini orada bulacak. Bu bir lütuf değil, devletin milleti ile kaynaşması demektir. Türkiye büyüdükçe, insanların hayalleri de büyüdü. Bugün insanlarımız, işinde kariyer, evinde konfor, hizmette kalite için yarışıyor. Geçmişte bir avuç azınlığın sahip olduğu hizmete bugün herkes ulaşabiliyor. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var ama Rabbimize hamd etmemiz gereken bir seviyede bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütlerinin açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz"

Türkiye'nin yükselişinin herkes tarafından görüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ana muhalefet partisi bu gerçeklere kör, sağır ve laldir. 31 Mart içinde tek bir projeleri var. O da AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a saldırmak. Bunun için terör örgütleri ile işbirliği yapmaktan, darbe çığırtkanlığına, ülkede kaos çıkarma çağrısından, Türkiye'yi dünyaya şikayet etmek gibi her türlü rezilliği yapmaktan geri durmuyorlar. Bay Kemal bak; terörle mücadelede neler yapıyoruz gördün mü? Sincar'a girdik mi? Girdik. Uçaklarımız o teröristlere oraları mezar yaptı mı? İftihar etmen lazım. Unutma Bay Kemal; o kol kola gezdiğin terör örgütlerinin mensupları var ya, onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz. Sen kimlerin yanında yer alacağını hala öğrenemedin. Sen onların yanında yola devam et, biz milletimiz ile bu yola devam ediyoruz. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Geldik mi? Geldik. Afrin'i yaptık mı? Yaptık, Sincar'ı yaptık mı? Yaptık. Nerede bir sıkıntı var ise biz orada olacağız" dedi.

"31 Mart'a da yine terör örgütüyle koyun koyuna gidiyorlar"

15 Temmuz'u hatırlatan Erdoğan, "O gece Bay Kemal Atatürk Havalimanına indi, tanklara sığındı Bakırköy Belediyesine gitti. 2 saat sonrada ben geldim. ‘Bana haber verseydiler, ben de beklerdim' diyor. Biz çağrımızı yaptık. 10 binler meydanlara döküldü. Bay Kemal senin kulağın vardı ama işine gelmediği için duymuyordun. Ser korkaksın, korkak. Ben vatansever değilsin. Sende milliyetperverlik yok. 20 Temmuz'da ne olmuş onu da söyleyeyim. TBMM, 20 Temmuz'da toplanıp, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, hükümetin olağan üstü hal kararını onaylamıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi? Bu karara millet meclisi aldı, sana mı soracaktı. Sana da sorduk. Kararı veren TBMM. İş bitmiştir. Bu zat kendisinin de içinde yer aldığı TBMM iradesini darbe olarak niteliyor. Bunların demokrasiye, milletin temsilcilerinin tercihlerine saygısı işte bu kadardır.

Tek parti döneminin faşist uygulamalarını, askeri darbeleri her fırsatta özlemle yad edenlerin, meclis kararına ‘darbe' demesi kadar tabii bir şey olamaz. Çünkü demokrasinin üstünlüğü bunların fıtratına tersti FETÖ'ye terör örgütü diyemeyenler, terör örgütünün güdümündeki parti ile koyun koyuna seçime gidenler, elbette meclis kararına darbe diyecek. 31 Mart'a da yine terör örgütüyle koyun koyuna gidiyorlar. Biz MHP ile bir Cumhur İttifakı oluşturduk ve birlikte seçime gidiyoruz. Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var. İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakının zaferini hep birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda akla ziyan ifadelerde bulunduğunu belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, cinayeti işleyenlerin ellerini kollarını sallaya sallaya kaçmasına göz yummuş. Azıcık aklı olan insan bu sözleri söylemeye utanır. Olayın en başından sonuna kadar nasıl gerçekleştiğini anlattık. 3 dilde yayın yaptık, Dünya duysun diye. Kulağı var duymuyor. Gözü var görmüyor. Kalp mühürlenmiş. Yargı, emniyet, istihbarat birimlerimiz belgeleri iğneyle kuyu kazar gibi, çok büyük emek sarf ederek ortaya çıkardı. Herkese dinlettik. İstedikleri bilgiyi isteyenlere verdik. ABD senatosu, ‘Bunun arkasında filanca var' diye kararını verdi. 22 kişiyi gözaltına aldılar, ama hala takip ediyoruz. Dünyanın tamamının gördüğü ve takdir ettiği bir hususu Bay Kemal görmüyorsa bu da kendi meselesidir. Bu şahsa milletimiz cevabı bir kez daha 31 Mart'ta sandıkta verecektir" diye konuştu.

"Bunların adı gazeteci"

Erdoğan, "Sıcak mesajlar gönderiyor. Bütün bunlar karşısında biz terör örgütleri ile mücadelemizi Gabar'da, Cudi'de aralık vermeksizin devam ettiriyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bir başka yalanı da sürekli önümüze getirilen bilmem kaç gazetecinin hapiste olduğu yalanıdır. Bunların adı gazeteci. Bunlar gazetecilik faaliyeti sebebiyle cezaevinde değil. Bunlar gazeteciliği bırakıp terör örgütleriyle beraber olanlar. Ülkemizdeki savcılıklarda takibi yapılan milyonlarca dosyayı mesleklerine göre ayırt etmek bizim aklımıza hiç gelmedi.

Mesleğini gazeteci olarak belirtenlerin bir kısmının terör örgütleriyle ilişkileri, bir kısmının adi suçlar sebebiyle cezaevinde bulunduğunu görüyoruz. İşsizlik bir başka yalan. Türkiye'de iş güç arzının sadece son 10 yılına baktığımızda, 23 milyondan 33 milyona çıktığını görüyoruz. İstihdamı 20 milyondan 29 milyonun üzerine çıkarmayı başardık. Üstelik bu başarıyı 2008 küresel finans krizine, özellikle geçtiğimiz aylarda maruz kaldığımız ekonomik saldırıya rağmen ortaya koyduk. İşsizlik yok mu? Elbette var. Bunlar mevsimliktir. Zaman zaman azalır, zaman zaman tırmanır. Bunun için yatırım yapmak lazım. Yatırım yapıyoruz. Dünyayı kovalıyoruz. İstikrar lazım, güven lazım. Teşvik uygulamaları lazım. Bunları da yapıyoruz. CHP'nin muhalefet tarzında böyle bir şey yok. Milli ve yerli olmak yok. Nerede milletimizin aleyhine bir iş varsa CHP orada, bir saldırı varsa CHP orada. Nerede Türkiye'yi karalamaya yönelik kampanya varsa CHP orada" ifadelerini kaydetti.

"Bundan sonra bu ülkede bu olaylara girişenler bunun bedelini öderler"

Fransa'da Sarı Yeleklilerin olduğunu hatırlatan Erdoğan, "CHP Fransa'da, PKK orada. Bunların hazırlığı içindeler, boşuna bekliyorsunuz. Bu yollara tenezzül ettiğimiz zaman, bu ülkede bunun bedelini sizlere çok ağır ödetiriz. Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar, bu ne terbiyesizlik. Bir tanesi tv ekranından, kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak. Bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Ben buna inanıyorum. Burası Paris mi? Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da herkes dersini aldı. Bundan sonra bu ülkede bu olaylara girişenler bunun bedelini öderler. Biz Türkiye'yi bugünlere, terör örgütlerine rağmen, CHP'ye rağmen getirdik. Kılıçdaroğlu'nun tahrik etmeye çalıştığı bir başka kesimde emeklilerimiz. Türkiye'de emeklilerimizi düşünen, hayat seviyelerini yükselten AK Parti kadar bir hükümet olmamıştır. Biz iktidara geldiğimizde 66 lira alan emekli vardı, son düzenleme ile bin liranın altında emekli maaşı bırakmadık. 66 lira nere, bin lira nere. Bu yıl başlattığımız bir uygulama ile Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilerimize biner lira ikramiye veriyoruz" dedi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Niyat Zeybekçi, belediye başkanları, milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Gökten Ceylan-Ali İbileme



