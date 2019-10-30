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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- Cumhuriyetimizi yaşatmak ve daha ileri taşımak için emek veren, ter döken herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet bayramlarını sözde ve törenle kutlamakla kalmadık. Eserlerimizle açılışını birer hizmet şölenine çevirdik. 

- Dün sadece kendine bahşedilen sınırlar içinde hareket eden bir ülke görünümünden bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet hâline geldik.

- Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik

- Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor, zafere doğru adım adım yürüyor

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