Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- Cumhuriyetimizi yaşatmak ve daha ileri taşımak için emek veren, ter döken herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet bayramlarını sözde ve törenle kutlamakla kalmadık. Eserlerimizle açılışını birer hizmet şölenine çevirdik.

- Dün sadece kendine bahşedilen sınırlar içinde hareket eden bir ülke görünümünden bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet hâline geldik.

- Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik

- Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor, zafere doğru adım adım yürüyor