Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber ve İHA seçim özel yayınında konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam TGRT Haber'e konuk oluyor. 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala meydanlar ne mesaj veriyor? Ankara, İstanbul ve İzmir'de seçim yarışları nasıl sonuçlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinglerde neden sürekli Beka uyarısı yapıyor? Siyasete ve Türkiye'ye dair her şeyi Batuhan Yaşar soruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında cevaplıyor.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TGRT HABER'DE SEÇİME ÖZEL AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

- TGRT Haber'e ortak yayın sebebiyle teşekkür ediyorum. Seçimlerin tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Meydanların dili çok farklı, gittiğim yerlerdeki tepkiler çok güzel. Özellikle İstanbul'da bugün özellikle yerel yönetimlere yönelik açıklamalarım oldu. Özellikle Binali Yıldırım'ın da yol haritasını içeren bir konuşmaydı. Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olanları ve bilgileri biz bugün mitingde açıklamış oldu. 1 Milyon 600 bin kişinin hiç dağılmadan soğuk olmasına rağmen dağılmadan bizi dinlemesi umutlarımızı yeşertti. Alana gelenlerin heyecanı gayet iyi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda soruları cevapladı. Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Aday arkadaşlarımıza baktığımız zaman hepsinin yerel yönetimde bir hassasiyeti var”

50'ye yakın vilayete gittiğini ilçeleri de katınca 70'i bulduğunu belirten ve seçim haftasında boyunca miting için gideceği illeri sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanların dilinin çok farklı olduğunu kaydetti. Gittiği yerlerdeki heyecandan bahseden Erdoğan, “İstanbul 81 vilayetimizin temsilcilerinin olduğu bir il. Bugün bütünüyle yerel yönetime yönelik açıklamalarım oldu. Bu açıklamalar aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım Beyin de açıkladığı yol haritasını da içeren bir konuşmaydı. 1 milyon 600 bin insanın sonuna kadar alanda durması umutlarımızı çok daha farklı bir şekilde yeşertti. Şunu görüyorum, alana gelenlerin heyecanı gayet iyi ve alana gelenlerin bu 1 haftayı nasıl değerlendireceğine dair kesin hesapları var. Bu İstanbul'un havası. Ankara'yı, İzmir'i bu şekilde gördüm. Gaziantep, Diyarbakır, Konya, Kayseri aynı şekildeydi. Büyükşehirlerde bu havayı kokladım. Antalya, Arana, Denizli, Manisa, Mersin'de bu havayı gördüm. Tekirdağ hakeza öyle, önümüzdeki hafta pazar gününün ortaya koyacağı tablo, Trabzon'dan alın, Ordu, Samsun'da o heyecanı gördüm. Temenni ediyorum ki, yerelde milletimin menfaatine olacak, bu işin bilen arkadaşları belirledik. Bütün bu aday arkadaşlarımıza baktığımız zaman hepsinin yerel yönetimde bir hassasiyeti var. Kocaeli'nde bir vali arkadaşımız, işi biliyor, kenardan köşeden getirilmiş insanlar değil. Bu adalarla birlikte biz ülkeyi yerel yöneticilikte uçuracağız. Van'a gideceğim. Biz Van'a büyük hizmetler verdik, 25 katrilyonluk Van'a yaptığımız yatırımlar var. Ağrı ve Muş'a da gideceğim. Büyükşehirleri yaparken diğer şehirleri de unutmuyoruz” diye konuştu.

Bu seçimin bir özelliği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tayip Erdoğan 4,5 yıl daha Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin başında. Bizim partimizin, Cumhur İttifakı'nın adaylarının seçimi ile bir şey olacak. Cumhurbaşkanı ile kabinesinin yönetimindeki Türkiye'de yerelde bütünleşmesi, yerel ile o dayanışmanın olması ve hizmetlerin bir dayanışma içinde bütünlük sağlamasının illerimize getireceği katkı, değişim farklı olacak” şeklinde konuştu.

”On binler geliyorsa meydana bir sebebi var”

Anket çalışmaları yaptırdıklarını, fakat en belirleyici anketin meydanlar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anket çalışmalarını yaptırmıyoruz dersek doğru olmaz. Ancak ben vatandaşımızın nabzını anketlerden çok daha meydanlarda tutuyorum. Halkımın sofralarına oturuyorum, onlarla beraber karşılıklı bir elektrik alıp verme olayı çok farklı. Çay içiyorum, sohbet ediyorum, nasıl gidiyor dediğimde onlardan aldığım cevaplar var. Artık bazı kamuoyu araştırmalar maalesef sipariş üzere yapılıyor. Sosyal medya üzerinden, telefonla yapılan anketler var. Bütün bunlara baktığınız zaman çok büyük çelişkiler görüyorsunuz. Onlara takılıp kalırsanız seçim kampanyası yürütemezsiniz. En ideali meydanların dili ne söylüyor? On binler geliyorsa meydana bir sebebi var. Ya size güveni var, inanıyor, bunun için geliyor. Şikayetleri de vardır, sıkıldığı yerler de vardır. Fakat bu meydana 1 milyon 600 bin insan geliyorsa Cumhur İttifakı'nın liderlerini seviyor, taktir ediyor, buraya da geliyor. Biz de arkadaşlarımızla, ekibimizle adaylarımızı belirlerken yüzde 100 isabet etmemiş de olabiliriz. Ben şimdi partimin Genel Başkanı olarak. Sayın Bahçeli de partisinin Genel Başkanı olarak adaylarımızı belirlemede bugüne kadar olan yanlışlar ortada, onları zaten bir kenara koymuşuz. Bundan sonraki süreçte de oralardan esinlenerek bu yanlışları minimize edip çok daha vasıflı, bu işi götürebilecek arkadaşlarımızı bir artık adayımız olarak gösterdik, onlarla bu seçime giriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir insanın Ankara gibi bir yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez”

Mansur Yavaş'ın Mehmet Özhaseki'yi kastederek 10 puan fark attığını yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış. Bu arkadaş belediye başkanlığını Ankara'da gibi bir şehirde yapacak kapasitede birisi değil. Beypazarı nere, Ankara Büyükşehir nere. Burada ufuk gerekir, Bunda böyle bir ufuk yok. İki seçimde kaybetmiş, bunu CHP yine öne sürmüş. Bay Kemal yerini kimseye kaptırmak istemiyor. Bunun da kaybedeceğini biliyor. ‘Öyle bir aday koyuyum ki, yarın beni zora sokmasın' diyerek bunu öne çıkartmış vaziyette. Burada dörtlü mekanizmayı çalıştırıyorlar. Başta CHP, onunda HDP var, onun yanında İYİ Parti var, bir de bunların yanında Saadet Partisi var. Bu dörtlü mekanizma ile bu işi güçlendirme gayreti içindeler. Ankara'da bizim durumumuz öyle değil. Biz MHP ile AK Parti olarak birlikte giriyoruz. Bizim adayımızın kimliği, kişiliği, gücü onunla mukayese edilmez. Mehmet Bey elif gibi dimdiktir. Öyle sahte senet yaz, ondan sonra çeşitli şeylerle, yargıda kesinleşmiş, böyle bir durumu var. Bu zatın zaten seçim öncesi ya da seçim sonrası ne olacağı belli değil. Ankara bir belirsizlik içerisinde olan bir durumda. Yasal olarak duruma baktığınız zaman seçimden sonra zaten yargı kararı belli olduğuna göre gereken kararı kovalanacaktır. Bu senetle ilgili olarak adı geçen şahıs ‘benim böyle bir şey ile yakından uzaktan alakam yok' diyor. Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı. Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durum da geçiyor. Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Böyle bir insanın Ankara gibi bir yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez. ‘Bizim sözümüz senet' demekle bu işi savuşturamazsınız. Böyle siyaset yapılmaz. Bir defa sözünün eri olacaksın. ‘Sözümüz senet' diyeceksin ama senedi sahte çıkan adamı aday yapacaksın. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun hesabını Bay Kemal veremez. Bay Kemal'in de akşam yalan sabah yalan, hayatı bu. Man Adaları hikayesi var. Yargı bununla ilgili kararı verdi, 2,5 milyona mahkum etti. Üst mahkemelerde onay aldıktan sonra 2,5 milyonu tahsil edeceğiz. Bay Kemal bakıyor ki, ‘nasılsa benim cebimden çıkmıyor.' Milletvekilleri bir yardım sandığı kurmuşlar onun için, oraya 5'er bin lira para ödüyorlar. Bu parayı orası ödeyecek. Biz de o parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız. CHP'de kendine yaraşır bir Ankara adayı bulmuş. Biz Mehmet Özhaseki kardeşimiz ile inşallah Ankara'da bu yarışı kazanacağız. Meydana 450 bin insanın gelmesi bir sinyaldir. Bundan büyük anket var mı? Bu 450 milyon buraya gelmişse bunun bir de geometrik bir çarpanı vardır. Durgun suya taşı attığınız zaman nasıl daire daire genişliyorsa, meydana gelen insanlara benim çağrım o” açıklamasında bulundu.

'AHLAKSIZLIĞIN DANİSKASIDIR'

CHP'nin Kandil adayları var. Kayyum olayı bizim zamanımızda çıkmış birşey değil. Devlet için gelen paraları bunlar Kandil'e gönderdiler. İYİ Parti'nin temsilcisi 'Bu çukurların açılmasında Erdoğan'ın bilgisi var' dedi.Bu saygısızlıkdır ahlaksızlığın daniskasıdır. Bütün eserlerimizle ve vatandaşlarıma olan sevgimizle biz ortadayız.

MHP İLE CUMHUR İTTİFAKI

Bizim MHP ile ittifakımızda tek millet, tek bayrak, tek vatan birlikteliğimiz var. Diğer 4'lü ittifakta bunları göremezsiniz. İstiklal Marşı'na bile karşı olanlarla CHP birlikte oluyor. Bunlar bizim bayrağımıza bile karşı, kendi mitinglerinde izin vermiyorlar. Bunlar sözde milliyetçiler siz bunlarla iş tuttunuz.

- '15 Temmuz'da işi bitireceklerini sandılar. Artık eski Türkiye yok, biz kula kul değiliz'

- 'Ey Ekrem sen kula kulsun'

- 'Mansur Yavaş 'Yavaş HDP ile seçim kazanacak' sözünün hesabını versin'

- 'CHP'nin seçimlerde en çok HDP'den medet umduğunu görüyoruz. İYİ Partide öyle, Mersin karma karışık oldu. Adana'da benzer durum var'

- 'Bay Kemal çok taklacıdır. Söylediği yalanları takipte zorlanıyoruz. Milli bir yanı asla yoktur, vatansever olması da mümkün değildir'

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul İzmir yolunu bu yıl bitiriyoruz'

- 'Biz 17 yılda Türkiye'de dağları deldik. Tüm bunlarla beraber bay Kemal'in şunları görmesi lazım, Üçüncü Havalimanı ortada, 206 üniversitemiz var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'ya ilişkin, "Bu ada demokrasi ve özgürlükler adası olarak çalışmaları devam ediyor. Proje çok çok güzel. Karşısındaki Sivriada'ya bunu entegre edeceğiz" dedi.

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