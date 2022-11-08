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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Fabrikası'nı gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Fabrikası'nı gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Fabrikası'nı gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg'un fabrikasını gezdiği görüntüleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Fabrikası'nı gezdi - Tıkla İzle

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un çok kısa sürede inşa edilen dünyanın en gelişmiş otomobil fabrikasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gezdi.

Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Bir kaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de ışınlanma teknolojisiyle Togg'un üretiminin yapıldığı İtalya'daki fabrikaya gidip Gemlik'e geri geldi. İşte o görüntüler…" tweetini paylaştı.

Bakan Varank'ın tweeti şöyle:

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