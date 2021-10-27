Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un bataryasını üretecek SiRo'nun heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında seri üretime geçmesi planlanan Türkiye'nin Otomobili'ne (TOGG) güç verecek ortak batarya şirketi Silk Road Temiz Enerji Çözümleri (SiRo) heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SiRo'nun TOGG ile Çinli Farasis Energy'nin ortaklığında kurulduğunu ifade etti.

Heyet, başta yerli batarya ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusundaki çalışmalar olmak üzere yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Heyet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeden önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ziyaretinde SiRo'nun 20 GWs'lik batarya yatırım planı ile teşvik dosyasını da sundu.

İmzalar atıldı

TOGG'a güç verecek batarya modül ve paketlerinin üretilmesi için TOGG ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere SiRo kuruldu. SiRo, TOGG'un Gemlik'te bulunan üretim merkezinin yanında bir fabrika kuracak. Fabrikada, yerli batarya üretimi konusunda faaliyette bulunacak olan SiRo'nun 20 GWs'lik batarya yatırım planı ve teşvik başvuru dosyası için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında imzalar atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Farasis Energy Kurucu Ortağı ve CTO'su Dr. Keith Kepler'i kabul etti. Görüşmede Hisarcıklıoğlu ve Kepler, yatırım planı ve teşvik başvuru dosyasını imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, TOGG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu, TOGG CEO'su, SiRo Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Karakaş, SiRo Ticari Genel Müdürü Özgür Özel, SiRo Teknik Genel Müdürü Dr. Stefan Bergold ve TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Varank başkanlığındaki heyeti kabul etti

Toplantının ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Varank başkanlığındaki heyeti kabul etti. Görüşmede heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başta yerli batarya ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusundaki çalışmalar olmak üzere yatırımlarla ilgili bilgilendirdi.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu, otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalar için enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere batarya pazarının en büyük üreticilerinden biri olan Farasis Energy ile kurdukları ortaklıktan SiRo'nun doğduğunu söyledi.

"SiRo, mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir adım"

SiRo adının, Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan ve medeniyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayan tarihi İpek Yolu'nun İngilizcesi olan Silk Road'dan geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “SiRo, mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir adım. SiRo ile TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek, Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümleri geliştireceğiz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, bu girişimle, Türkiye'nin enerji sistemi verimliliğinin artırılmasında öncü olmayı amaçladıklarını kaydederek, “Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Mustafa Cenik