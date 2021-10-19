Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togolu mevkidaşı Gnassingbe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Togo'da Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki lider baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek. Görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek olan Erdoğan ve Gnassingbe imza törenine katılacak.

Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile dörtlü çalışma yemeğinde bir araya gelecek, Kabore ve Weah ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan Togo'daki temaslarının ardından Afrika turunun son durağı Nijerya'nın başkenti Abuja'ya geçecek.