Cumhurbaşkanı Erdoğan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan ve toplantıya katılan liderler daha sonra İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı. Liderler El Prado Müzesi'nde gerçekleştirilen yemeğin ardından Nedimeler Tablosu'nun önünde aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yanında yer aldı.