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Cumhurbaşkanı Erdoğan tren kazası ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tren kazası ile ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tren kazası ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz trenle çarpışması neticesinde meydana gelen kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah saat 06.36'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. Kazayla ilgili gelişmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın can kayıplarından derin üzüntü duyduğu belirtildi. Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.  

Derya Yetim
 

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