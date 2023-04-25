Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm şehirlerimizi eski ihtişamına kavuşturana kadar durmayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreninde konuştu.

Devletin üç farklı kategoride nişan ve madalyası bulunduğunu kısa süre önce madalya ve nişanlar kanununda yapılan değişiklikle buna bir tane daha ekleyerek üstün fedakarlık madalya ve nişanını ihdas ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan," Amacımız, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerle salgın hastalıklara karşı mücadelede kahramanlık sergileyenleri bu madalya ve nişanla ödüllendirmektir" dedi.

Verilen ödüllerle ve nişanlarla yeni uygulamanın ilk adımını atacaklarını kaydeden Erdoğan, "Biz kimsenin bizim yaşadıklarımızı yaşamasını da ağır kayıp ve yıkımlarla sınanmasını da isteyemeyiz" diye konuştu.

Afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu unutmadıklarını kaydeden Erdoğan, fedakârlık abidelerini ihmal edemeyeceklerini söyledi. İyiliği karşılıksız bırakmamanın kadim kültürün bir gereği olduğunu söyleyen Erdoğan, İnsanlara teşekkür etmeyenin Allah'a da şükür etmeyeceğini ifade etti.

Erdoğan, depremle mücadelenin sembolleşen isimlerine, kurumlarına, ekiplerine ve onların yerli, yabancı temsilcilerine üstün fedakarlık madalyası ve nişanı takdim edeceklerini bildirdi.

Deprem bölgesindeki çabaları dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan şunları kaydetti:

"Bu salonda bulunan misafirlerimiz, madalya ve nişana layık görülen insanlarımızın ilk grubunu temsil ediyor."

Kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletin tüm fertlerinin tam seferberlik ruhuyla harekete geçtiğini söyleyen Erdoğan sadece Arama - kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personelin bölgede görev aldığını aktardı. Dünyanın 90 farklı ülkesinden gelen 11 bin 320 arama kurtarma ekibinin çalışmalara omuz verdiğini söyleyen Erdoğan destek personelleriyle beraber toplam 275 bin kamu görevlisinin depremzedelerin yardımına koştuğunu belirtti.

Gönüllülerle birlikte yaklaşık 650 bin insanın bölgeye akın ettiği belirten Erdoğan, "Kimi elinde avucunda ne varsa göndererek, kimi yardım kampanyası düzenleyerek, kimi ülkemize gelerek acımızı paylaştı. Biz daha önce hiçbir karşılık beklemeden kimin imdadına koştuysak onlar da bu zor günümüzde bizlerin yanında oldu" dedi.

Afetin ardından 60 ülkenin ve uluslararası kuruluşun bölgeye 250 bine yakın çadır sevk ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede 14'ü ü aktif durumda olan 34 sahra hastanesi kurulduğunu, Afrika'dan Asya'ya Amerika'dan Avrupa'ya dost ve kardeş ülkelerin destekte bulunduklarını ifade etti. Erdoğan, Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı takdim programlarının illerde valiler, yurt dışı misyonlarında büyükelçilerin temsilen devam ettireceğini söyledi.

"Yerli yabancı 55 bin kişiye bu madalya ve nişanları takdim edeceğiz"

Yerli yabancı 55 bin kişiye bu madalya ve nişanları takdim edeceklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada, bir hususun altını çizmemiz gerektiğine inanıyorum. Bugün tevcih ettiğimiz madalya ve nişanlar manevi birer hatıradır. Ülkemiz ev milletimiz adına edilmiş samimi bir teşekkürün hediyesidir. Takdir ve taltifin asıl büyüğü sizlerin depremzedelerimiz başta olmak üzere 85 milyonun gönlünde edindiğiniz müstesna yerdir. Her biriniz sergilediğiniz olağanüstü fedakarlıkla adınızı tarihe yazdırdınız. İnanç, dil, köken, kültür farklılıklarına rağmen acınızın ortak olduğunu gösterdiniz.

Pek çok imkansızlığa meydan okuyarak asrın felaketiyle mücadelenin sembolleri haline geldiniz. Kendi hayatınızı tehlikeye atma pahasına enkazdan çıkardığınız her canla gözyaşları içinde şahitlik etmemizi sağladınız. Ülkemizin yaşadığı en büyük felakette yıkıntılar altında sevdikleri kalan kardeşlerimizle birlikte hepimize umut aşıladınız. Yerli yabancı ekipler olarak çalışmalarınızla hem milletimizin hem bizim, hem de sizleri Türkiye'ye gönderen ülkelerinizin gurur kaynağı olduğunuz. Rabbim hepinizden razı olsun" açıklamasını yaptı.

"Ne biz ne binanın altından çekip aldığını kardeşlerimiz ne de milletimiz sizlerin insanüstü gayretlerini unutmayacaktır" diyen Erdoğan, "Devlet olarak biz de afetle mücadelemizin tüm kahramanlarını övünçle, büyük bir itibar ve teşekkürle anmayı sürdüreceğiz. Asrın felaketi 6 Şubat depremleri sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en yıkıcı tabi afetlerindedir. Oldukça geniş bir alana yayılan 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı derdinden sarsan bu depremlerde 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Gençlerimizi, evlatlarımızı, eli öpülesi annelerimizi, kamu görevliliklerimizi, işçisinden esnafına, ve hanımından çiftçisinden , sporcusundan siyasetçisine kadar nice canımızı nice insanımızı kara toprağın bağrına verdik" dedi.

Depremin ardından yaşanan sellerde 21 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, "6 Şubat depremine bizzat maruz kalanlarla afet sonrası bölgeye gidenler şahit olduklarını küçük kıyamet ifadesiyle tarif ettiler. Bilim insanları bu felaketi karada meydana gelen en şiddetli sarsıntı olarak tanımladı" diye belirtti.

Yaşanan büyük depremlerin ardından toplam 29 bin 600 artçı sarsıntı meydana geldiğini söyleyen Erdoğan, depremin vurduğu bazı il ve ilçelerde neredeyse hasar görmeyen bina kalmadığını aktardı.

Erdoğan, deprem bölgesinde son belirlemelere göre toplam 872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin binanın kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Depremin hemen sonrasında yaptığı ziyaretlerde karşı karşıya kalınan felaketin büyüklüğünü gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Nasıl depremin haberini alır almaz devletin kurumlarını seferber ettiysek 79 günlük süreçte de yaralarını süratle sarmanın çabası içinde olduk. Şu anda yaklaşık 3 buçuk milyon insanımızı geçici barınma merkezleri, kamu merkezleri ve yurtlarda misafir ediyoruz" dedi.

Çadırların yanı sıra prefabrik yapılar ve konteynerlerle bölgedeki barınma sorunlarını çözdüklerini söyleyen Erdoğan, 321 ayrı noktada toplam 781 bin 500 çadırın ve 77 bin konteyner kurulumunu yaptıklarını ifade etti.

Tahrip olan altyapı ve üst yapıyı yeniden elden geçirdiklerini aktaran Erdoğan, zemin etütleri tamamlanan yerlerde diğer konuların temellerinin atıldığını belirtti. Erdoğan, 57 bin enkazdan 50 bininin kaldırıldığını söyledi.

Hatay'daki enkazın kalanını da çok kısa sürede tasfiye edeceklerini söyleyen Erdoğan, hane desteği, taşınma ve kira yardımıyla vefat edenlerin yakınlarına nakdi yardım olarak 28 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Çeşitli ayni ve nakdi yardımlarla depremzedelere sahip çıkıldığını söyleyen Erdoğan," 2 milyon 375 kişiye psikososyal destek hizmeti verildiğini bildiren Erdoğan her gün 4 milyon kişiye 3 kap sıcak yemek dağıtıyoruz. Daha önce birkaç kez gittiğimiz depremzede illerimizi ramazan ayı boyunca tekrar tekrar ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizde yakınlarını kaybeden, hayatlarını alt üst olan vatandaşlarımızın acısını paylaştık hem de deprem konutlarının temel atma törenlerini yaptık" açıklamasını yaptı.

İlk kazmayı depremden 15 gün sonra 21 Şubat itibari ile vurduklarını söyleyen Erdoğan, bayramda yapımı tamamlanan köy evlerinin hak sahiplerine teslim etmeye başladıklarını belirtti.

Bu şekilde inşa süresi başlayan konut sayısının 113 bini, temeli atılan konut sayısının 47 bini bulduğunu belirten Erdoğan, deprem bölgesinde 507 bin konut 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin yeni yuva yapmayı planladıklarını aktardı.

319 bin konutun bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edileceğini dile getiren Erdoğan, küçük sanayi bölgelerinin de 6 bin yeni iş yeri ile ayağa kaldırılacağını ifade etti.

Bu amaçla kurum, kuruluş, belediyeler, gönüllüler, hayırseverlerle tam kadro sahada olduklarını söyleyen Erdoğan, seçim gündeminden bağımsız olarak 7 gün 24 saat esasına göre deprem bölgesinde çalıştıklarını bildirdi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Konutuyla, hastanesiyle, kamu binasıyla tarihi ve kültürel varlıklarıyla tüm şehirlerimizi eski ihtişamına kavuşturana kadar durmayacağız. Bunun için milletimizden bir sene mühlet istedik. Bugüne kadar nasıl milletimize verdiğimiz tüm sözleri tuttuysak deprem bölgesindeki kardeşlerimize mahcup olmayacağız. Gidenleri geri getiremesek de, yaraları tamamen sarıncaya, depremin izlerini tamamen silinceye kadar koşturmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından ödüle layık görülen isimlere madalya ve nişanları takdim etti.

Hülya Keklik

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