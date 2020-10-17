Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tuna-1 bölgesinde toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj gemisinin yönetim odasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, Sakarya Gaz sahasında sondaj faaliyetini tamamlama talimatını vererek butona bastı. Fatih gemisinde yerli ve milli imkanlarla üretilen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotu KAŞİF'i inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu"

"Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'deki sondaj faaliyeti için yola çıktı. Yıl sonuna kadar fiilen kuyu açmaya başlayacak"

"Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv şu ana kadar en büyük hidrokarbon kaynağımızdır"

"Sondaj faaliyetlerine devam eden gemimiz 4 bin 445 metre derinliğe kadar ulaştı. Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi."

"Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak ve ülkemizin tamamına hizmet veren sisteme entegre edeceğiz. Hedefimiz, 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır"

"İnşallah, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleneceğiz"

"Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'deki sondaj faaliyeti için yola çıktı. Yıl sonuna kadar fiilen kuyu açmaya başlayacak" dedi.

"Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık"

"Sismik araştırma gemilerimiz kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir. Fatih Sondaj Gemimiz, ekipmanın ve ekibin millileştirilmesi yolunda önemli bir adımdı. Yeni bir adım daha atarak uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. KAŞİF adını verdiğimiz bu denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikteki ihtiyaç duyulan elektrik ihtiyacını ve video görüntülerini uzaktan kumandayla hiçbir riske girmeden elde edeceğiz"

"Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz."

"Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da hakkın ve haklının yanında durmayı sürdüreceğiz."

"Keşfettiğimiz hidrokarbon kaynakları elbette ekonomik değer olarak çok önemlidir. Çünkü Türkiye bu konuda net ithalatçı bir ülkedir. Rusya, İran ve Azerbaycan'dan çıkan doğal gaz, Cezayir, Katar, Nijerya, Amerika gibi yerlerden de sıvılaştırılmış doğal gaz ithal ediyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv ülkemizin bugüne kadar en büyük hidrokarbon kaynadığıdır. Devamının da geleceğine inandığım keşiflerle ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı azalacaktır"