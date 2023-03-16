Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk dünyası olarak birliğimiz gücümüzdür'

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” teması ile Ankara'da yapıldı. Zirvenin kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem yaralarının sarıldığı zorlu sürecin dayanışma ile atlatılacağını belirtti. Erdoğan, "İstişarelerin Türk dünyasının afetlere hazırlık seviyesini artırması ve bu alanda işbirliğini güçlendirmesi bakımından faydalı olacağından eminim. Türk dünyası olarak birliğimiz gücümüzdür" dedi.

Hülya Keklik

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