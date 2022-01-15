Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz'

Çine Gökbel Barajı, 4 bin 398 kişilik öğrenci yurdu, Adnan Menderes Hastane Ek Hizmet Binası ile birlikte Aydın'da yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirmek için Aydın'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk durağı, Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 310 bin metrekarelik alanda kurulu, Avrupa'nın en büyük kağıt üretim tesisi oldu. Fabrikanın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan tesisi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üretim tesisini ülkemize kazandıran kurumlara ve holdingimize teşekkür ediyorum. Bu tesis kağıt alanında ülkemizin büyük bir ihtiyacını giderecektir. Bu yatırımın ilk etabının deneme üretimleri başladı. Yaklaşık 550 milyon dolarlık bu ilk etapta 800 kişi istihdam edilecektir. Bu tesis 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecektir. 450 milyon dolarlık cari açığın kapanmasını sağlayacaktır. İkinci etap yatırımları da hızla devam ediyor. Yüzde 40'ı tamamlanan ikinci etap için 450 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Böylece 1400 kişi evine ekmek götürecek. Bu fabrika ekonomik katkıların yanında çevreci üretim anlayışı ile faaliyet gösterecek. Son teknolojiye sahip makinelerle yüzde yüz geri dönüşümlü atık kağıttan üretim yapacaktır. İstihdama üretime ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır” dedi.

“Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz”

Türk ekonomisine güvenen her kese sahip çıktıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu topraklara değer katan yatırımcılara destek vermeye önem veriyoruz. Düzenlediğimiz teşvik belgesi ile bu yatırıma çeşitli destekler sağlıyoruz. Bu yatırımın aldığı destekleri hak ettiği açıktır. Kağıt en önemli buluşlardan biridir. Bu yönüyle pek çok medeniyetin oluşmasında rol oynamıştır. Ülkemizde 4 bin 100 girişimcinin faaliyet gösterdiği bir sektördür. Kağıt endüstrisi bu alanı stratejik sektör olarak önemli destekler veriyoruz. Hibe programları ile 176 milyon destek sağladık sektöre. Bu destekler ihracatımızın artmasına sağladı. Ülkemizin 225 milyar 368 milyonluk rekor ihracatla kapatmasının önünde bu destekler vardır” diye konuştu.





“Türkiye Avrupa'nın, Asya'nın üretim merkezidir”

“Türkiye'nin fabrika satarak domates alan değil, Avrupa'nın Asya'nın üretim merkezidir” diyerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye sanayi üretimi endeksinde yüzde 144 seviyesine ulaşan bir ülkedir. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşan bir ülkedir. Avrupa Birliği ile ticarette net 7,7 milyar dolar fazla veren bir ülkeye “domates ithalatçısı” demek, “saman ithalatçısı” yaftası vurmak; cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir, bühtandır. Türkiye'ye domates ithalatçısı diyenleri kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum. Onlar anlamasa da Türkiye dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olmakta ilerliyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de yeni başarı hikayeleri yazmayı başaracağız. Milletimize inanacağız, Türkiye'yi hak ettiği yere getireceğiz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin. Türkiye'nin saman ihracatçısı olduğunu iddia edenleri Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nden başlamak üzere ziyaret etmelerini istiyorum” açıklamasında bulunarak sözlerine son verdi.

Hediye takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımı ile fabrikanın açılış kurdelesi kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın'daki programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik ediyor.



İbrahim Kılınç - Levent Tuncer

