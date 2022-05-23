Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni ziyaret etti

Sergi gezisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş, Alaaddin Yavaşça'nın eşi Ayten Yavaşça, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin yer aldı. Tarihçi-yazar Murat Bardakçı da sergi gezisinde hazır bulundu.

Gezi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ziyaretçiler sergideki Cem Karaca ile ilgili bölüme geldiğinde “Deniz Üstü Köpürür” şarkısı ile sürpriz bir gösteri (flashmob) yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcılar, sergide farklı enstrümanlarla icra edilen şarkı ve türkülere eşlik etti.

Erdoğan ziyaretiyle ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından şu notla paylaştı;

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirsiniz.

Hülya Keklik

