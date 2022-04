Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk yargısının vermiş olduğu karara herkes saygı duymak mecburiyetinde'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin bölgede barışın hakim kılınması, sorunların diyalogla çözülmesi, çatışmaların sonlandırılması için yoğun çaba harcadığını söyleyen Erdoğan, “Ziyaretim tarihi kültürel bağlara sahip iki kardeş ülke olarak yeni bir işbirliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür. 40 bin civarı vatandaşımız Suudi Arabistan'da yaşamaktadır. Aramızdaki her tülü siyasi, askeri, ekonomik kültürel ilişkilerin arttırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Türk müteahhitlerin Suudi Arabistan'da yürüttüğü büyük ölçekli projeler olduğunu hatırlatan Erdoğan, 20 yılda yapılan projelerin tutarının 24 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Hac ve umre ibadetinin tekrar başlaması nedeniyle memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, “Ülkemiz bu yıl için 37 bin 770 kişilik kontenjana sahip ocak. Umre için bir rakam söz konusu değil. Diyanet İşleri Başkanlığı gerekli çalışmaları Suudi makamları ile sürdürmektedir” dedi.

Ziyareti boyunca yapacağı görüşmelerde Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerinin tüm boyutları ile gözden geçirileceğini vurgulayan Erdoğan, “Suudi Arabistan ile sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayii ve finans gibi alanlarda işbirliğimizi arttırmanın müşterek menfaatimize olduğunu görüyorum. Özellikle yenilenebilir enerji teknolojileri başlıklarında ciddi potansiyelimizin olduğun görüyoruz. İnşallah bu hususları görüşeceğiz. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizde olacak. Körfez bölgesindeki kardeşlerimizin istikrarına ve güvenliğine kendi istikrar ve güvenliğimiz kadar önem verdiğimizi her vesile ile ifade ediyoruz. Tehditleri gitgide karmaşıklaştığı bu dönemde diyalog ve işbirliği tüm bölgemizin güvenlik ve istikrarı bakımından zaruridir. Bu çerçevede Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA ve füze saldırılarını bir kez daha kınıyorum. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzun, bölgemizdeki ülkelerle teröre karşı işbirliğine verdiğimizi önemin her fırsatta altını çiziyorum. Ziyaretimin karşılıklı güven ve saygı temelinde ilişkilerimizi daha güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu. Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bölgede barışın yakın olması temennisi içerisindeyiz"

Erdoğan, “Bölgede barışın yakın olması temennisi içerisindeyiz. Malum Guterres bize uğradı. Bizimle görüştükten sonra Moskova'ya geçti. Putin ile yaptığı görüşme Lavrov ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği istikametinde sayın Gutarres görüşmeden sonra beni tekrar aradı. Görüşmelerin olumlu olduğu istikametinde bana bilgiler verdi. Dün de sayın Putin ile yaptığımız görüşmede Putin de aynı kanaatleri ifade etti. BM'nin devreye girmesinin gelecek açısından olumlu olduğu kanaatini o da söyledi. Sayın Putin'in arama gerekçesi malum Rusların Amerika'daki vatandaşlarının orada esir alınması, Amerika'nın da Moskova'da bir vatandaşının esir alınması. Her ikisinin takası ile alakalı biz devreye girdik. MİT devreye girmesiyle Ankara'da bu takas gerçekleşti. Bunun için sayın Putin aynı zamanda bir teşekkürde etti. ‘Sizlerin bu konularda attığınız adımlara inanıyoruz, güveniyoruz, bu son adımda bizim için çok çok olumlu bir gelişme oldu. Bundan dolayı teşekkür için aradım. Bundan sonra da yine sıkı temas halinde olalım bu süreci olumsu şekilde neticelendirelim' dedi” ifadelerini kullandı.

"Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde"

Gezi parkı davasında verilen karar ve CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erdoğan, “Bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum olmayacak belki. Ama en azından manevi tazminat noktasında başındaki ağa babası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse, aynı durum bunun için de avukatlarımız davalarını açıyorlar. Sadece bu değil bunlarla harekete den ağzı bozuk tipler kimlerle avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içinde dokunulmazlığı olmayanlar var olanlar var. Adı Özgür ama soy adı çok garip olan bu zatla ilgili de avukatlarımız davaları açıp Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret edilir mi edilmez mi demek ki ders almamış. AİHM konusunda bunlar uluslararası hukuk bilmiyor. Artık AİHM iş kalmadı bitti o iş. Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM ile akalası yok. AİHM alacak bakacak edecek, bu işi artık masadan kaldıracak. Bu ağırlaştırılmış bir müebbettir. Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Başka ülkelerin hukuku var bizim ülkemizin hukuku yok mu. Şu anda bu hukuk çalışmaya başlamıştır. Türkiye'de özellik yerli Soros gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle, devleti hiçe sayan, devletin kurumlarına saldıran bunu bedelini ödeyecektir” şeklinde konuştu.

Erdoğan Biden ile telefonla görüşüp görüşmeyeceği yönündeki bir soruya da, “Biden ile daha önce gerekenleri kendisine söyledik. Sayın Putin zaman zaman beni arıyor, zaman zaman ben onu arıyorum. Eğer Biden da ararsa görüşme yaparız. Dışişleri Bakanları görüşmelerini yapıyorlar. Bütün mesele burada kimin ne zaman kiminle görüşeceği meselesidir. Burada da ben yeri geldiğinde nasıl Putin'i arıyorsam, yeri geldiğinde sayın Putin beni nasıl arıyorsa herhalde Biden'ın da bu süreci bu şekilde takip etmesi lazım” yanıtını verdi.

Murat Delice