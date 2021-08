Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye 13 madalya kazanarak bir rekora imza attı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil ederek madalya kazanan sporcular, yöneticileri ve aileleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020'nin sadece madalya sayısı açısından değil, kadın sporcuların elde ettiği başarılar bakımından da tarihe geçtiğini kaydetti.

Geçen yıl korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatlarının bu sene Japonya'nın ev sahipliğinde başarı ile gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tokyo 2020, salgın ortamında seyircisiz olarak düzenlenen ilk olimpiyatlar olmanın yanında siz sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımından hafızalara kazınmıştır. Dünyanın hemen her ülkesinden yaklaşık 11 bin sporcunun katıldığı bu dev spor organizasyonunda Türkiye 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz ile toplamda 13 madalya kazanarak büyük bir rekora imza atmıştır. Madalya sayısı itibariyle Tokyo 2020, 1936'dan beri katıldığımız olimpiyatlar arasında en fazla madalyayı kazandığımız olimpiyatlar olmuştur. Tokyo 2020, sadece madalya sayısı açısından değil, kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımından da tarihe geçmiştir” diye konuştu.

Türkiye'nin kazandığı 13 madalyadan 5 tanesini kadın sporcular tarafından ülkeye getirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olimpiyatlarda Türkiye'nin tarihinde ilk defa jimnastik, okçuluk ve karate branşlarında madalya kazandığını kaydetti.

Erdoğan, “Okçuluk ve boksta İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleten Mete Gazoz ile Buse Naz Sürmeneli'yi, boksta ve karatede gümüş madalya kazanan Busenaz Çakıroğlu ile Eray Şamdan'ı ülkemize bronz madalya getiren tekvandoda Hakan Reçber ve Hatica Kübra İlgün'ü, güreşte Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü, kadınlar güreşte Yasemin Adar'ı, artistik jimnastikte Ferhat Arıcan'ı, karatede Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş ve Merve Çoban'ı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Sizler Tokyo'da ülkemiz adına mücadele ederken biz de burada dualarımızla sizlere destek olduk. Sizler sadece madalya kazanmadınız, aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının günlünü de kazandınız. Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için adeta bir ümit kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleri ile mücadele ettiğimiz bir dönemde Tokyo'dan gelen güzel haberlerle milletimize büyük bir heyecan yaşattınız. Başarılarınızla 84 milyonu birleştirdiğiniz, bizlere unutulmaz bir gurur yaşattığınız için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Olimpiyatlara Türkiye'yi temsilen katılan 108 sporcunun her birinin taktiri hak ettiğini, pek çok aşamadan geçerek milli takıma seçilmenin her sporcunun hayalini kurduğu büyük bir onur olduğunu kaydeden Erdoğan, “Tokyo 2020'de ülkemizi temsil eden sporcularımızın her biri bizim nazarımızda işte bu şerefe kavuşmuş kahramanlardır. Ayrıca madalya kazansın, kazanmasın, sporcularımızın hepsi göğüslerinde taşıdıkları ay yıldıza layık olabilmek adına son saniyeye kadar mücadeleden vazgeçmemiş, ellerinden gelenin en iyisini yapmanın çabasında olmuşlardır. Bu sene Türk sporcular olimpiyatlarda sadece başarıları ile değil, mücadeleleri ve centilmenlikleriyle de kendilerinden söz ettirmişlerdir. Sporcularımız, olimpiyatların medeni bir rekabetin yanında barışı, kardeşliği ve dayanışmayı da sembolize ettiğini göstermişlerdir. Buradan olimpiyat takımındaki tüm sporcularımıza emekleri, gayretleri ve samimi eforları için teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum. Aynı şekilde sporcularımızı yetiştiren antrenörleri, sağlık personelimizi, yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Bu sporcularımızın branşlarının en iyisi olmak ve gelecek olimpiyatlarda hedeflerine varmak için şimdiden çalışmaya başlayacaklarına inanıyorum. İnşallah bizler de kendilerini her aşamada desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu vesile ile yarın başlayacak Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında ülkemizi temsil edecek sporcularımıza Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerin elde ettiği tarihi başarının benzerini, inşallah 13 branşta yarışacak 87 paralimpik milli sporcumuzdan da beklediğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Bu hayatta hiçbir başarı tesadüf eseri ortaya çıkmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporculara tavsiyelerde bulunarak, “Gençliğinde futbola gönül vermiş daha sonra da sporla bağını hiç koparmamış bir büyüğünüz olarak, şu gerçeği özellikle ifade etmek istiyorum; bu hayatta hiçbir başarı tesadüf eseri ortaya çıkmaz. Elde edilen her başarının arkasında gayret, fedakarlık vardır. Buse Naz kızımızın dediği gibi bir hayale verilen on yıllar vardır. Başarı şansın değil emeğin, mücadelenin, alından dökülen sırttan akan terin ürünüdür. Bunun yanında başarı sporcusuyla, hocasıyla, ailesiyle, okuluyla, kulübüyle, federasyonuyla, bakanlığıyla topyekûn bir işbirliğinin sonucudur. Kiminiz ailenizin teşviki ile spora başladınız. Kiminin okulunuzda beden eğitimi hocanızın teşvikiyle keşfedildiniz. Mete gibi babasının keşfiyle de bu yola koyulan bir sporcumuz ve tabi Mete'ye ben farklı bakıyorum, Mete aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat biliyorsunuz, okçulukta onlar bambaşkaydı. Şimdi Mete okçuluğu böylece yeni nesillere sevdirecek olan bir rol model olmuştur” ifadelerini kullandı.

Son 19 yılda spora ve sporculara yapılan yatırımların bundan sonra da artarak devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

“Sporda başarıyı ferdi bir çabanın ötesinde, sporcudan devlete uzanan zincirin uyumunun bir neticesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin daha önce sınırlı varlık gösterdiği alanlar olmak üzere hemen her branşta atağa kalkmasının sebebi sizlerin emeği yanında bu zincirin halkalarında kopukluk olmamasıdır. Attığımız adımlarla spora ve sporcuya bakış açısını değiştirdik. 81 vilayetimizin tamamında kurduğumuz tesislerle spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık. Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını bin 575'ten 3 bin 915'e yükselttik. Sentetik futbol, voleybol ve basketbol sahalarını mahallelere kadar yaydık. Atletizm pistlerimizin sayısını 12'den 56'ya yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarının sayısını 46'dan 104 tanesi portatif olmak üzere 279'a, spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e getirdik. Altyapıya verdiğimiz önem neticesinde lisanlı sporcumuz 278 binden 10 milyon 376 bine, faal sporcu sayımız ise 206 binden 1 milyon 653 bine çıktı. Spor kulüplerimizin sayısı 3 kattan fazla artarak 19 yıl önce 6 bin 35 iken bugün, 19 bine yükseldi.

Yetenekli sporcularımızı uluslararası müsabakalara hazırlamak üzere Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezlerini hizmete açtık. Okullarda yürüttüğümüz yetenek taramasıyla çok erken yaşlarda yetenekli çocuklarımızı tespit ediyor, Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırıyoruz. Sporcu eğitim merkezlerimiz başarıyı kalıcı kırmak için hayata geçirdiğimiz en önemli yatırımlardan birisi. 46 ilimizdeki sporcu eğitim merkezlerinde bugün bin 61 gündüzlü, 610 yatılı olmak üzere toplam bin 671 sporcumuz bulunmaktadır.

Milli sporcu bursu programımız sayesinde sporcularımızın eğitimleriyle spor hayatları arasında tercih yapmaya zorlayan şartları ortadan kaldırıyoruz. Sporcu bursunun kapsamını ortaokul ve liselere genişleterek ortaöğretimde de milli sporcularımıza destek veriyoruz.

Sporda son 19 yılda kat ettiğimiz bu mesafeyi elbette önemsiyor, ancak yeterli görmüyoruz. 2023'e giden süreçte özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi konuma taşımayı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonları ile Tokyo 2020 Olimpiyatlarını değerlendirecek güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Özellikle arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımız veya ivme kaybettiğimiz branşlara daha fazla ağırlık vereceğiz. Tokyo Olimpiyatlarından çıkardığımız dersler ışığında Paris 2024 Olimpiyatlarına hazırlıklarımızı da şimdiden başlatacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Nisan ayında korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'a da Allah'tan rahmet dileyerek sözlerini sonlandırdı.

Derya Yetim - Utku Şimşek