Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye-Bangladeş ilişkileri her geçen gün daha da güçleniyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Bangladeş'teki Dakka Büyükelçiliğinin yeni binasının açılış törenine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dakka Büyükelçiliğimizin yeni kançılarya binasının açılışına video mesaj yoluyla katılmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şu anda resmi açılış için Dışişleri Bakanım da Dakka'da bulunuyor. Bu güzel eser Bangladeş ile ilişkilere verdiğimiz önemin göstergesidir. Sadece ülkemize değil, Bangladeş'e de yaraşır bir yapı olsun istedik. Yapım işlerinin süratle tamamlamasına verdiği destekten dolayı Bangladeş Hükümeti'ne ve makamlarına teşekkür ediyorum. Bu yıl Bangladeş'in kurucusu merhum Şeyh Mucibur Rahman'ın 100'üncü doğum yıldönümüdür. Birkaç ay sonra da kardeş Bangladeş'in bağımsızlığının 50'nci yıl dönümünü idrak edeceğiz. Binamızın açılışının bu yıl gerçekleşmesi bu bakımdan ayrı bir anlam taşıyor.”

Eylül ayında Dışişleri Bakanı Abdülmümin'in Türkiye ziyareti sırasında da Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği yeni hizmet binasının açılışının yapıldığını hatırlatan Erdoğan, “Türkiye-Bangladeş ilişkileri her geçen gün daha da güçleniyor. Bengalli Müslümanların Kurtuluş Savaşımıza yaptığı katkıları unutmamız mümkün değildir. İzmir depremi sonrasında Bangladeş'in ilettiği nazik yardım önerisi için de şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye olarak biz de korona virüs salgınıyla mücadelesinde kardeş Bangladeş'in yanında olduk. Salgın döneminde ilettiğimiz tıbbi yardım malzemelerinin Bangladeş halkının yükünü bir nebze olsun hafiflettiğine inanıyoruz. Bu vesileyle Türkiye Cumhurbaşkanı olarak salgında hayatını kaybeden Bangladeşli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, tedavileri devam eden kardeşlerime acil şifalar diliyorum” dedi.

Bangladeş'le münasebetlerin bir başka önemli boyutunu Rohingalı Müslümanların durumunun oluşturduğunu belirten Erdoğan, “Bangladeş'in katliamdan kaçan Rohinga Müslümanlarına sahip çıkan insani ve vicdani tavrını takdirle karşılıyoruz. Bangladeş ve Myanmar'daki kamplarda yaşayan Rohingaların acılarının dindirilmesi için insani yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda Bangladeş'e destek vermeye ve konunun hakkaniyetle çözümü için tüm platformlarda gayret göstermeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, yeni büyükelçilik binamızın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Derya Yetim