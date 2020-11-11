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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bunuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Türkiye, Barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır"

''Türk-Rus askeri merkezi kurulacak ''

"Türkiye-Rus Metrkeziyle ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı''

''Eşi benzeri görülmemiş yatırımlar yaptık''

''Ülkemizi IMF boyunduruğundan kaldırmak bize nasip oldu''

"Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum"

"Kabine değişikliği asılsız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'daki son duruma ilişkin Türk askerinin hangi koşullarda olduğuna dair, "Şu anda orada Rusya hangi anlayış içinde yerini alıyorsa aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz orada yerini alacaktır. Rusya, orada belli noktalara yerleşmeye başlamıştır. Görüşmelerimiz Dışişleri Bakanlarımız vasıtasıyla ve Türkiye'ye gelen bir heyetle yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

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