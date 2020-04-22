Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye gazetesinin 50. yılı dolayısıyla mesaj gönderdi: Türkiye her zaman yanımızdaydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye gazetesinin, büyük Türkiye mücadelesinde hükûmetin yanında olduğunu söyledi.

Gazetemizin 50. yılı dolayısıyla bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti: Türkiye gazetesinin 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Milletimize hizmet etme onurunu yaşadığımız 2002 yılından bu yana, Büyük Türkiye mücadelemizde yanımızda olan ve 2023 hedeflerimize destek veren Türkiye gazetesi ailesine teşekkür ediyorum. Türkiye gazetesinin 50. yıla ulaşmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.