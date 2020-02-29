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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İdlib'te yaşanan saldırıların ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacağını ve hiçbir ihaneti unutmayacağını belirterek ''Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz'' dedi.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir. Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır.

Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz” dedi.

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