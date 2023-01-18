Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye havacılık sektöründe parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesi'ne videomesaj gönderdi.

Zirvenin havacılık sektörü ve ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, dünyanın 3 yıldır koronavirüs salgını ile başlayan ardından bölgedeki sıcak çatışmalarda devam eden sancılı bir süreçten geçtiğini belirtti.

Erdoğan, bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerin başında havacılık sektörünün geldiğini belirterek, Türkiye'nin salgının sağlık boyutunda gösterdiği başarıyı hava ulaşımı ve taşımacılığı yönünde de yakaladığını kaydetti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) vakitlice aldığı tedbirler ve salgın döneminde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar sayesinde krizi en az hasarla atlattığını ifade eden Erdoğan, "2021 yaralarımızı sardığımız bir yıl olarak tarihe geçerken 2022, özellikle hamdolsun havacılıkta rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Nitekim İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkemiz havalimanlarından gerçeklesen yolcu sayıları bunları açıkça gösteriyor. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı 2022 yılında da Avrupa Yolcu trafiği sıralamasında ilk sırada yer aldı. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı Dünyanın en iyi havalimanı seçildi" dedi.

Hemen her gün uluslararası basında , sosyal medya mecralarında İstanbul Havalimanları ile ilgili göğüs kabartan bir habere rastlamanın mümkün olduğunu söyleyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Sadece İstanbul Havalimanı değil sayısını 26'dan alıp 57'ye yükselttiğimiz havalimanlarımızın her biri konforuyla, teknolojisiyle, mimarisiyle ve diğer imkanlarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. 15- 20 yıl öncesine kadar havacılık alanında kısıtlı varlığa sahip olan Türkiye bugün bu sektörde parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alıyor. Elbette bu başarı hikayesinin yazılmasının yanında bayrak taşıyıcımız THY'nin ve yöneticilerinin çok önemli katkısı bulunuyor".

THY'nin havacılık sektöründe önemli bir başarı elde ettiğine vurgu yapan Erdoğan," Havayolunu halkın yolu haline getirdiğimiz son 20 yılda kanatlarınız 5 kıtadaki 129 ülkeye genişleterek ülkemizin en değerli markası oldunuz. THY'miz dünyanın en değerli ilk 10 havayolu arasına taşıyarak hepimize büyük bir gurur yaşattınız. İnsanlarımıza umut vermek yerine sürekli karamsarlık aşılayan felaket tellallarına aldırmadan azimle, inançla samimiyetle çalışarak milletimizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdünüz. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümü olan 2023'te THY'mizin de 90'ıncı yaşını kutlayacağız. Bu iki önemli yıldönümünü hakkıyla değerlendirmemiz için tempomuzu artırarak çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Türkiye'yi ve Türk milletini dünyanın dört bir yanında temsil eden kardeşlerimden çalışmalarınızı bu hassasiyetlerde yürütmenizi bekliyorum" dedi.

Hülya Keklik



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