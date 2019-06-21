Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye her sınavdan gücünü arttırarak çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Siyaset bir meslek değil, kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır.

- Türkiye girdiği her sınamadan gücünü artırarak çıktı.

- Ülkemizin düşürülmek istenen durum ile ödenen bedel arasında doğrudan bir bedel vardır.

- Son günlerde, son haftalarda teröristlerin en üst kademelerde olanların nasıl etkisiz hale getirildiğini görüyoruz.

- Evlatlarımıza 2023, 2053, 2071 hedeflerini hayata geçirerek bağımsız bir Türkiye bırakacağız.

- İstanbul susuzdu, adeta bir vaha. Küvetlere su dolduruyorduk. Bunu hep beraber yaşadık. Hafızamızı yeniden tazeleyelim. Melen'den Ömerli'ye suyu getirdik. Boğaz'ın altından tüpleri yaptık. İzmir'e suyu biz getirdik, burası CHP'li diye bakmadık. Kokudan yanından geçilmeyen Haliç'i biz temizledik. Şimdi Haliç'te balık var. Haliç'teki çamuru borularla pompaladık. Haliç'e işi daim kılalım diye Boğaz'dan da temiz suyu bağladık. Haliç artık sirkülasyonu olan temiz bir su haline geldi. Artık balık tutulabilir hale geldi.

- Marmaray inşa edildiğinden bu yana oradan 350 milyon insan geçti.

- Göreve geldiğimizde İstanbul'da kavşaklar var mıydı?

- Metrobüs olayını getirdik. Gözünüzün önünde bunu gör hiç olmazsa. 25 yılda ne yaptınız diyorsunuz.

- Hafif raylı sistemler yaptık. Havalimanına da bu raylı sistemler gidecek. Boğazın altından 3 katlı bir tüp yapacağız. Hem otomobiller hem raylı sistem geçecek.

- 25 tane havalimanı ile aldık şu anda 56 tane havalimanı var.

- Kendini Milli iradenin üzerinde gören Nobran anlayışa karşıyız.

- Nasıl herkesin bir işi varsa ülkeyi yönetmek, gereken vizyonu koymak ve icraatları yapmak da siyasetçinin işidir.

- Seçime sandığı, sandıktan çıkan iradeye daima ram olduk.

- Şu anda İBB Meclis komisyonlarının tüm üyeleri AK Parti'li ve Cumhur İttifakı'nındır.

- İlk Belediye Başkanlığına geldiğimde kısa zamanda İstanbul'u çöp dağlarından temizlediğimizi biliyorsunuz. Attığımız adımlarla İstanbul'u pırıl pırıl hale getirdik.

- Kürt kardeşlerim yanlış söylemlerle aldatıyorlar, biz ayrımcı değiliz. Söz verdik Batı'da ne var Doğu'da da o olacak dedik. Güney'de ne varsa Kuzey'de de o olacak dedik. Güneydoğu'ya gitmeyenler gitsinler. Evlerin altından tünel açarak yaşımı zehir etmişlerdi, biz ne yaptık? Kayyum ile evleri yeniden inşa ettik. Şu anda Diyarbakır'ı tanıyamazsınız. Geceleri pırıl pırıl şehir inşa ettik.

- İstanbul'un istikbali ile ilgili kanaatinizi onlarla paylaşın. İstanbul'un geleceğine en isabetli kararı vereceğine inanıyorum.

- İstanbul'u hangi şartlarla aldığımızı nerelere getirdiğimizi biliyoruz. Bunları genç kuşaklar bilmiyor ama sizler biliyorsunuz.