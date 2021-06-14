Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ile ABD arasında çözülemeyecek bir sorunun olmadığını düşünüyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Yaptığımız görüşmelerin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel aktörlerin karar alma süreçlerindeki etkisi ve ağırlığı günden güne artıyor.

Corona virüs salgını küresel sistemdeki açıkları gözler önüne sermiştir. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyoruz.

Dönem sorumluluktan kaçma değil elinin taşın altına koyma dönemidir. Akdeniz'den Karadeniz'e NATO'nun ittifakına ihtiyaç duyulan her yerde NATO görev almalıdır.

Üzülerek bir hususun altını çizmek istiyorum; örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist kötü terörist anlayışı halen devam ediyor.

Türkiye DEAŞ belasına karşı göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO müttefikidir.

Türkiye ile ABD arasında çözülemeyecek bir sorunun olmadığını düşünüyoruz.

Tüm müttefiklerimiz sığ siyasi hesapları bir kenara bırakıp, Türkiye'yle tam bir dayanışma sergilemelidir.

S-400 konusunda daha önce ne düşünüyorsak, Biden'a aynısını ilettim