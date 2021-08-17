Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye savunma sanayiinde devrim gerçekleştirmiştir'

Büyükçekmece TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde bu yıl 15'inci kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 21) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve çok sayıda yerli ve yabancı ülke bakanları ile üst düzey askeri personel katıldı. 3 gün boyunca sürecek olan fuar bir törenle açıldı.

Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz asla savunma sanayii konusundaki münasebetleri sıradan bir ticari ilişki olarak görmedik görmüyoruz. Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar, güven ikliminin tesisinin savunma sanayinde adil bir dengenin kurulmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. NATO'nun önde gelen üyesi olarak milli savunma sanayimizi geliştirdikçe bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının artacağına inanıyoruz. Terörle mücadelesinde yalnız bırakılan bir ülke olarak, ihtiyaçlarımız için adım atmaya mecbur kaldık. Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz. Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir" dedi.

“Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir”

Türkiye'nin son yıllardaki savunma sanayiinde gösterdiği başarısına işaret eden Erdoğan, “Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamd olsun çok iyi bir noktaya geldik. 2002'de ülkemizde 62 savunma sanayii projesi yürütülüyorken günümüzde bu sayı 750'yi geride bırakmıştır. 5,5 milyar dolar seviyesinden 75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir. Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine indirmeyi başardık. Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında devamla, "Biz, asla sınırlarından binlerce, on binlerce kilometre ötede güya terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız. Asla sınırlarından on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görme zihniyeti, bizim değer, toplum ve devlet dünyasında zerre kadar karşılığı yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören zihniyetin, bizim değer, toplum ve devlet dünyamızda zerre kadar karşılığı yoktur” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardında IDEF'21'in açışı kurdelesi kesilerek Erdoğan ve beraberindeki heyet fuar alanını gezdi.