Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Sigorta Tanıtım töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"(Kovid-19) Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar almak yerine soğukkanlı şekilde süreci yönettik."

"Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenler silah olarak her zaman ekonomiye sarılmışlardır."

"Milletimizin rızkını, Türkiye'nin kaynaklarını, krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız."

"Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım."