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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi açıklamalarından satırbaşları:

"Rabbim bize görülmemiş zenginlikte bir kapı açtı"

"Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir"

" Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi"

'Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulundu'

“Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını kullanıma sunmaktır. Benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz."

"Fatih sondaj gemimiz Tuna 1'deki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda"

“Gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız.”

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