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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu'nu kabul etti - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu'nu kabul etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu. A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Heyette bulunan Küba vatandaşı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas'ın Türk vatandaşlığına geçtiği ve bundan sonra Milli takım içinde ter dökeceği kaydedildi.
Dünyaca ünlü voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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