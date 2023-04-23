Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sizlerle başaracağız'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Milli mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik. Sakarya'nın evladı Sait Faik "Bir insanı sevmekle başlar her şey" diyor. 21 sene değil 40 yıl dik durduk ve bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Biliyorsunuz bizim hareketimizde hanım kardeşlerimizin yeri çok farklı. Kale içeriden fethedilir. Hanımlar bu konuda kararını verdi mi bu iş bitmiştir. Umudumuzu asla yitirmedik. Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez deprem bölgesine gittik. Turist olarak değiş iş yapmak için gittik. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan 24 sene önce 17 Ağustos 1999'da Sakarya ile birlikte Marmara'nın hemen hemen tamamında meydana gelen depremin acı hatıraları yüreklerimizde tazedir. Türkiye bugün 1999'a göre her bakımdan fersah fersah ileride bir ülke olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızlı sarıyor. 650 bin yeni konut inşa ederek deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldıracağız. Ülkemizin tamamını depreme hazırlamak için kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz.

"TÜRKİYE ASLA BU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN OYUNCAĞI DEĞİLDİR"

Bay Bay Kemal'in vaadi yok. Bol bol yalan. Eroin esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla... Ne diyorlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bay Bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı. Bu 7'li masayı 14 Mayıs'ta da siz dağıtacaksınız. Yahu bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz. Şimdi İHA'ları, SİHA'ları, Akıncı'mızı, Kızıl Elma'yı yapıyoruz. Bu tabi bunları rahatsız edecek.

"TCG ANADOLU'YU İZMİR'E UĞURLUYORUZ"

TCG Anadolu'yu İzmir'e uğurluyoruz. Oradan farklı mesajlar vereceğiz. Arifiye'de bugün Altay tankımızı silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Sonunda onu da yaptık. Kardeşlerim diğer alanlarda da ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımlar atıyoruz. TCG Anadolu'yu Karadeniz'e uğurladık. Bu bize yeter mi? İnşallah 14 Mayıs'ta bu görevi bize vermeniz halinde bu geminin iki kat büyüklüğündeki geminin ön görüşmelerini belli ülkelerle yaptık. Böylece mavi denizlerde bizim uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak. Buraya gelmeden önce bir de 23 Nisan vesilesiyle çocuklarımızdan bir kabine toplanır, kabinemizi topladık, şimdi de Akyazı'dayız.

TCG Anadolu Gemisi'nin hizmete alınma gururunu yaşadık. Bitti mi? Filyos'ta Karadeniz Gazı'nın devreye alınması törenini Sakarya adıyla gerçekleştirdik. 1 ay boyunca konutlardaki tüm doğal gaz tüketimini, 1 yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketiminin ücretsiz olmasının bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim lütfetti ve Karadeniz gazını milletimizin emrine veriyoruz. Gabar'da da 1 milyar dolarlık doğal gazı bulduk, onu da çıkaracağız. Bunlar teröristlerle el ele kol kola yürüyorlar. Cudi'de bunları gömdük mü? Gabar'da bunları gömdük mü? Bilin ki biz olursak bu teröristleri bu mağaralarda gömmeye devam edeceğiz. Devamlı birbirlerine söz veriyorlar. 'Erdoğan'ın gitmesi lazım' diyorlar. Ama benim bunlara bu meydanı bırakmaz.

Anneler, gençler, aile ve gençlik bankasını kuruyoruz. Bu ne demek? Kaynağını nereden bulacaksınız diyenlere cevap. Bay bay Kemal tefecilerden buluyor. Biz kaynağını Karadeniz gibi ülkemizin doğal zenginliklerinden alacak bu bankayla pek çok çalışmanın finansmanını buradan temin edeceğiz. Norveç, kendi doğalgazının petrolünün belli bir oranını kullanır ve gençliğine onu tahsis eder. Benzerini biz ülkemizde yapacağız. Ev kadınlarımızın emekliliğine destek vereceğiz. Eğitimin her seviyesinde burs imkanlarını genişleteceğiz. Her haneden en az bir kişinin işe girmesini temin ederek gençlerimizin istihdamını kolaylaştıracağız.

Parayı yönetmek, finansmanı yönetmek böyle olur Bay bay Kemal. Tefecilerden para alarak değil. Davos'ta o zamanki IMF Başkanı'yla görüşme yapıyoruz. 'Sen bizden alacağını taksitlerini alıyor musun?' dedim. 'Alıyorum' dedi. Sene 2013, bak dedim Türkiye'yi sen yönetemezsin, Türkiye'yi ben yönetirim. Sen de taksitlerini alırsın. O zaman da Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolar. Şimdi 122 milyar dolara çıktı. Gençler bunlar çok önemli. Bu ne demektir? IMF, Türkiye'ye bir daha gelmedi, kapıyı kapattık. CHP'nin Sözcüsü, İYİ Parti'nin Merkez Bankası'ndan gelen bir adamı var, bunlar illa Türkiye IMF'ten borç almalı dediler. Biz bunları dinledik mi? Biz IMF'ten 1 kuruş aldık mı? Şu anda enflasyonda bir sıkıntımız var ama faizi 8 buçuğa düşürdük, daha da düşecek. Geçmişte yaptığımıza göre bugün de yaparız, yarın da yapacağız. Binlerce başlıkla Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sizlerle başaracağız.

Ekonomideki sıkıntıları da unutmuyoruz. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz. Şunu çok açık, net söylüyorum. 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada bu çeşitli gıdalar olabilir. Yanlış yola gidenlere yapacağımız düzenlemelerle gerekli dersi vereceğiz.

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