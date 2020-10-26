Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm için iradesi bakidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sayın Tatar ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık. Müzakerelerin başarısız olmasının nedeni Rumların uzlaşmazlığı.Türkiye'nin Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm için iradesi bakidir. Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının da haklarını koruyoruz.

Bölgede Türkiye ve Kıbrıs Türkünü hesaba katmayan hiç bir girişim başarılı olamaz. Kıbrıs Türk'ü Türkiye'yi her daim yanında bulacaktır. Daha güzel günlere birlikte ilerleyeceğiz.

Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde bir çözümü kabul etme niyetinin bulunmadığı aşikardır.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın konuşmalarından satır başları:

Türkiye'nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine asla razı olmayız