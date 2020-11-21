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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi. G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız'' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi. G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır. Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

 

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