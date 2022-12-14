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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkmen doğal gazının batı pazarlarına nakline artık başlamalıyız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkmen doğal gazının batı pazarlarına nakline artık başlamalıyız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkmen doğal gazının batı pazarlarına nakline artık başlamalıyız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı hakkında "Gözlemci üye olarak katılan Türkmenistan'ın tam üyelik sürecinin en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin "Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük" açıklamasında bulundu.

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