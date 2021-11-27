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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğuzhan Köşkünde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Erdoğan, "Bugün imzaladığımız anlaşma ile kardeş Türkmenistan ile ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem resmi ziyarette bulunmak hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Aşkabat'ta bulunan Oğuzhan Köşkünde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından iki lider, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

"Türkmenistan'ın tarafsızlığını destekliyoruz. Ata yurdumuz Türkmenistan'da bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Bugün imzaladığımız anlaşma ile birlikte, kardeş Türkmenistan ile ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız. Bu nişanla kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinleşmiştir."

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi yarın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerinin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un başkanlığında “Birlikte Geleceğe” temasıyla yarın düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek. Zirve çerçevesinde Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, Covid-19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında teşkilat bünyesindeki eşgüdüm ve iş birliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Erdoğan'ın Teşkilat Dönem Başkanlığı'nı Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a devredeceği zirve marjında katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

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