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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.

Metin Başar
 

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