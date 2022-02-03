Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısı'na katılmak amacıyla Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da ilk olarak İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra ise Mariyinsky Sarayı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Erdoğan ve Zelenskiy ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısıyla devam edecek. Toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkânları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüşülecek.