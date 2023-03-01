Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı planlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Türkiye'nin deprem, sel, orman yangını, maden kazası gibi öncelikli risk alanlarını belirleyeceklerini belirten Erdoğan, "Başka bir ölçüye bakmazsın kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı, yabancı uzmanlarla destekleyecek bu çalışmaya cuma günü bir araya gelerek devam edeceğiz. Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı planlıyoruz. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmasının koordinasyonunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum yönetecektir.

Esasen bir süredir farklı alanlarda zaten devam ettirdiğimiz çalışmaları bu modelle bütüncül bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Hiç şüphesiz bu sürecin en önemli konu başlığını depreme dayanıksız mesken stokunun hızla dönüştürülmesini teşkil edecektir. Bizim sadece son 20 yılda kentsel dönüşüm projeleriyle TOKİ projeleriyle yatırımlarıyla gerçekleştirdiğimiz güvenlik seferberliği ülkemizde devrimdir. Şu anda İstanbul'da 93 bin konutun dönüşümü sürüyor. Ancak bu hayırlı ve hayati gayretimizin her adımında yaşadığımız zorlukları önümüze çıkartılan siyasi ve onun bir parçası haline dönüşen hukuki engelleri sizler biliyorsunuz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kentsel dönüşüme karşı olduklarını belirten Erdoğan, "Beykoz'a gidiyor, Beykoz'da vatandaşı toplayıp orada kentsel dönüşüme karşı olduklarını söylüyor. Haydi bakalım bu neticenin altından kalk. Ama Erdoğan kalkıp Çamlıca Camii'nin altında Burhaniye'de vatandaşa diyor ki 'bak yarın Allah göstermesin istemediğimiz bir durumla karşı karşıya kalırız, kime gidip hesap soracaksınız? Bana. Onun için gelin yardımcı olun bana bir an önce şuraları boşaltalım ve burada dört dörtlük güzel binalar yapalım.' Şimdi buyurun gidin orada yaptığımız kentsel dönüşümle ilgili o binaları bir görün. Nasıl binalar yapıldı? Zemin artı 3, zemin artı 4 binalar yapıldı. Eğer ta başında önümüzü açsaydılar şimdi oralar tamamıyla bitmiş olacaktı. Ama ne bu ana muhalefet, ne yanındaki yavru muhalefetler, bunlar kentsel dönüşüm, değişimden anlamaz. Bunlar depremi göremiyorlar" ifadelerini kullandı.

İdeolojik sapkınlıkların, bireysel hırsların, siyasi sabotajların önüne geçemeyeceği bir kentsel dönüşüm süreciyle bu işi süratle bitireceklerini söyleyen Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İşte TOKİ'nin yapmış olduğu bu başarılı hizmetler ortada. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri ve sonrasında yaşadıklarımız bizi artık bu konunun mümkün olan en hızlı şekilde çözümünün şart olduğunu göstermiştir. İstanbul başta olmak üzere ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını bir an önce bitirecek yeni bir çalışma yöntemi geliştireceğiz. Artık öyle ideolojik sapkınlıkların, bireysel hırsların, siyasi sabotajların önüne geçemeyeceği bir kentsel dönüşüm süreciyle bu işi süratle bitireceğiz. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldırma sözü gibi kentsel dönüşüm projelerini de birkaç yıl içinde gerçekleştirme sözünü milletimize veriyoruz. Meclis'in yeni döneminde bunun için gerekli hukuki çalışmaları hemen yapıp sonbaharı beklemeden işe girişeceğiz. Deprem bizi beklemiyor, birilerinin keyfini, kifayetsizliğini hiç beklemez. Türkiye için hemen şimdi diyerek ülkemizi depremlere ve diğer afetlere karşı en hazırlıklı hale getirmeyi, milletimize en büyük sorumluluğumuz olarak görüyor, en önemli taahhüdümüz olarak ifade ediyoruz."

Depremde hayatını yitiren, yakınlarını kaybeden, yaralanan her bir insanın ayrı ayrı yeri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Arkadaşlarımızdan da bu depremde vefat edenler oldu. Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş, eşi, torunları, kardeşi, yeğenleri ve onların ailelerinden oluşan 23 yakınıyla birlikte yıkılan binanın altında hayatını kaybettiler. Allah rahmet etsin. Yine Adıyaman milletvekillerimizden İbrahim Halil Fırat 22 yakınını, Fatih Toprak 16 yakınını, Ahmet Aydın 3 yakınını toprağa verdi. Hatay milletvekilimiz Hüseyin Yayman, ağabeyi ve ablasının da aralarında olduğu 12 yakınını depremde kaybetti. Kahramanmaraş milletvekilimiz Celalettin Güvenç'in ağabeyi olan 24. Dönem milletvekilimiz Sıtkı Güvenç vefat etti. Gaziantep milletvekilimiz Mehmet Erdoğan'ın 7 yakını, Mersin milletvekilimiz Hacı Osman'ın Adıyaman'daki 16 yakını, İstanbul milletvekilimiz Serap Yaşar'ın Osmaniye'deki 4 yakını, Hatay eski milletvekilimiz Orhan Karasayar'ın 3 yakını, Şanlıurfa eski milletvekilimiz Zülfikar İzol'ün 4 yakını depremde vefat etti" dedi.

Mehmet Kalay



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